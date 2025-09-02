Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 2 de setembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 2 de setembro de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues e Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Novelas
Ontem às 13:23
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

Novelas
26 ago, 14:18
2

Nova concorrente do Big Brother Verão foi casada com um dos melhores jogadores de Portugal: e têm uma filha em comum

Big Brother
21 jul, 11:48
3

Ana Duarte fica lavada em lágrimas ao revelar como encontrou a filha: «Se soubesse, tinha saído»

Dois às 10
Ontem às 12:22
4

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

Novelas
18 ago, 09:27
5

Influencer de 32 anos encontrada morta com o marido e os dois filhos, dentro de carrinha abandonada

V+ TVI
Hoje às 10:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Os 4 exercícios transformadores que fizeram Márcia Soares perder muito peso

Big Brother
Hoje às 11:45

Cristina Ferreira à beira das lágrimas ao ouvir história de Jandira Dias: «Está-me a dar uma tristeza»

Dois às 10
Há 3h e 46min

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Novelas
Hoje às 11:08

A família TVI aumentou! Veja a primeira foto do bebé que acaba de nascer

V+ TVI
Hoje às 09:49

Atriz brasileira a viver em Portugal é diagnosticada com o mesmo tipo de cancro pela segunda vez

V+ TVI
Hoje às 11:46

Tatiana Boa Nova declara-se ao marido e a mensagem é a mais bonita que vai ler

Big Brother
Há 3h e 10min

TVI PLAYER

«A estratégia era destruir...»: A resposta de Afonso que deixou Maria Botelho Moniz com reação inesperada

Big Brother
Ontem às 22:02

A Protegida: Acidente grave deixa Teresa em perigo de vida

A Protegida
Ontem às 23:30

Big Brother - Extra - 1 de setembro de 2025

Big Brother
Hoje às 00:15

Pela primeira vez, Márcia Soares comenta ligação a Luís Gonçalves

Dois às 10
Hoje às 10:32

Aos berros, Bruna perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Estás-me a faltar ao respeito»

Big Brother
Hoje às 12:10

Brincadeira termina em tragédia: menino de 11 anos morto a tiro após tocar a campainha e fugir

Dois às 10
Há 3h e 4min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Um coração, dois destinos: sonhos levam a investigação reaberta

A Sentença
Há 11 min

TVI - Em cima da hora - 2 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 5min

TVI Jornal - 2 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 12min

Cristina Ferreira recebe mensagem no telemóvel e lê em direto: «Ainda ofereceu um estalo na cara da minha mãe»

Dois às 10
Há 3h e 20min

«Ando a avisar que as pessoas não estão bem»: A morte trágica de uma criança que chocou Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 3h e 22min

O outro lado de Ana Paula Martins. Ministra da Saúde emociona-se no «Dois às 10» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 3h e 50min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda e Alba em confronto aceso, que pode dar em tragédia

Novelas
Hoje às 10:17

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Novelas
Hoje às 09:59

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

Novelas
Hoje às 10:10

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Novelas
Hoje às 10:51

Descobrimos o significado surpreendente da tatuagem de Margarida Corceiro. E contamos-lhe tudo

Novelas
Hoje às 09:55

Vem aí em «A Fazenda»: Leonor está muito estranha. O que ela esconde?

Novelas
Hoje às 09:30
IOL Footer MIN