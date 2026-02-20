TVI PLAYER
Diário da Manhã - 20 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela
1ª Companhia
Ontem às 19:56
1
Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho
1ª Companhia
Ontem às 19:49
2
Famoso ator morre aos 53 anos. A notícia foi dada pela família, através de um comunicado
V+ TVI
Há 2h e 42min
3
Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann
V+ TVI
Há 2h e 19min
4
00:48
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
5
00:59
Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo
V+ TVI
Ontem às 12:57
6
EM DESTAQUE
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia
Dois às 10
Hoje às 09:29
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Hoje às 09:32
Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto
1ª Companhia
Ontem às 17:18
Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»
1ª Companhia
Ontem às 18:30
Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 15:00
Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa
Dois às 10
Ontem às 14:14
Ele já não esconde o interesse. Rui Freitas finge lesão para ganhar tempo a sós com enfermeira
1ª Companhia
Hoje às 00:41
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Rui Freitas "atira" sobre Instrutor Joaquim. E recebe consequência dura
1ª Companhia
Hoje às 01:28
1ª Companhia - Extra - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:20
A ACONTECER
Crimes que marcaram 1993
Parabéns,TVI!
Há 52 min
Sofia Grillo e Helena Isabel: A história de uma amizade que nasceu nos bastidores da TVI
Parabéns,TVI!
Há 1h e 58min
João Ricardo revela: «A Joana Diniz é coração e a Inês Morais é cabeça!»
Parabéns,TVI!
Há 2h e 2min
Os amigos que TVI juntou! Inês Morais, Joana Diniz e João Ricardo amizade para a vida
Parabéns,TVI!
Há 2h e 13min
Entre risos e emoção: instrutor Marques revela porque se emociona com a música de Tony Carreira
Dois às 10
Há 2h e 25min
Eles são o futuro da nossa ficção!
Parabéns,TVI!
Há 3h e 1min
NOVELAS
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Ontem às 10:28
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Ontem às 08:58
Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»
Novelas
Ontem às 14:17
«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs
Novelas
Ontem às 15:25
Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas
Novelas
Ontem às 15:09
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Ontem às 09:33