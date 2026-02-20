Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 20 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 20 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela

1ª Companhia
Ontem às 19:56
1

Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho

1ª Companhia
Ontem às 19:49
2

Famoso ator morre aos 53 anos. A notícia foi dada pela família, através de um comunicado

V+ TVI
Há 2h e 42min
3

Quase 20 anos depois, surge finalmente uma forte pista do que poderá ter acontecido a Madeleine McCann

V+ TVI
Há 2h e 19min
4
00:48

Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável

1ª Companhia
Hoje às 00:32
5
00:59

Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo

V+ TVI
Ontem às 12:57
6
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia

Dois às 10
Hoje às 09:29

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice

Novelas
Hoje às 09:32

Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto

1ª Companhia
Ontem às 17:18

Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»

1ª Companhia
Ontem às 18:30

Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 15:00

Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa

Dois às 10
Ontem às 14:14

Ele já não esconde o interesse. Rui Freitas finge lesão para ganhar tempo a sós com enfermeira

1ª Companhia
Hoje às 00:41

Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Rui Freitas "atira" sobre Instrutor Joaquim. E recebe consequência dura

1ª Companhia
Hoje às 01:28

1ª Companhia - Extra - 20 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15

Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável

1ª Companhia
Hoje às 00:32

Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:20
Crimes que marcaram 1993

Parabéns,TVI!
Há 52 min

Sofia Grillo e Helena Isabel: A história de uma amizade que nasceu nos bastidores da TVI

Parabéns,TVI!
Há 1h e 58min

João Ricardo revela: «A Joana Diniz é coração e a Inês Morais é cabeça!»

Parabéns,TVI!
Há 2h e 2min

Os amigos que TVI juntou! Inês Morais, Joana Diniz e João Ricardo amizade para a vida

Parabéns,TVI!
Há 2h e 13min

Entre risos e emoção: instrutor Marques revela porque se emociona com a música de Tony Carreira

Dois às 10
Há 2h e 25min

Eles são o futuro da nossa ficção!

Parabéns,TVI!
Há 3h e 1min
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice

Novelas
Ontem às 10:28

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Ontem às 08:58

Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»

Novelas
Ontem às 14:17

«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs

Novelas
Ontem às 15:25

Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas

Novelas
Ontem às 15:09

Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico

Novelas
Ontem às 09:33