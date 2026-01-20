TVI PLAYER
Diário da Manhã - 20 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Novelas
Ontem às 15:37
1
Inês Simões vive drama com o cão
18 jan, 13:44
2
04:35
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
1ª Companhia
Há 3h e 57min
3
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo
1ª Companhia
Ontem às 14:24
4
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois
1ª Companhia
Ontem às 14:16
5
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
Dois às 10
6 out 2025, 14:30
6
EM DESTAQUE
O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»
1ª Companhia
Ontem às 21:35
Estreou-se na TVI e viveu com um atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher
V+ TVI
Há 1h e 42min
Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»
Secret Story
Hoje às 09:49
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Hoje às 10:00
Este famoso concorrente do «Big Brother» foi acusado de assédio sexual. E o momento foi filmado
V+ TVI
Há 3h e 52min
Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar
1ª Companhia
Hoje às 10:09
Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice
Amor à Prova
Ontem às 22:10
Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim
1ª Companhia
Hoje às 01:06
Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 1h e 20min
Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica
1ª Companhia
Há 3h e 57min
1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
A Protegida: JD começa a apaixonar-se por Mariana?
A Protegida
18 jan, 00:00
A ACONTECER
Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”
Dois às 10
Há 1h e 27min
Psicóloga comenta crime polémico: “Custa-me horrores dizer isto, mas eu prefiro proteger a sociedade”
Dois às 10
Há 1h e 49min
Homem enfia a cabeça da namorada na sanita e atinge-a com um garfo
Dois às 10
Há 1h e 58min
Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz
Dois às 10
Há 2h e 21min
Patrícia vive aterrorizada por atos de vandalismo. Nos últimos seis meses, viu os pneus do seu carro furados 29 vezes
Dois às 10
Há 2h e 35min
Como é viver com a doença do sono? Em direto, Patrícia confessa: “Se me encostar aqui, adormeço”
Dois às 10
Há 2h e 37min
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta
Novelas
18 jan, 09:19
Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?
Novelas
Hoje às 10:00
Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego
Novelas
Há 1h e 34min
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Novelas
Ontem às 15:37
Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé
Novelas
Ontem às 14:27
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada
Novelas
Hoje às 09:26