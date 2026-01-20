Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 20 de janeiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 20 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Novelas
Ontem às 15:37
1

Inês Simões vive drama com o cão

18 jan, 13:44
2
04:35

Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica

1ª Companhia
Há 3h e 57min
3

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

1ª Companhia
Ontem às 14:24
4

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

1ª Companhia
Ontem às 14:16
5

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Dois às 10
6 out 2025, 14:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

1ª Companhia
Ontem às 21:35

Estreou-se na TVI e viveu com um atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher

V+ TVI
Há 1h e 42min

Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Secret Story
Hoje às 09:49

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Hoje às 10:00

Este famoso concorrente do «Big Brother» foi acusado de assédio sexual. E o momento foi filmado

V+ TVI
Há 3h e 52min

Uma imagem que vale mais que mil palavras: o momento íntimo que Vânia Sá decidiu mostrar

1ª Companhia
Hoje às 10:09

TVI PLAYER

Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice

Amor à Prova
Ontem às 22:10

Hilariante! Filipe Delgado faz uma imitação perfeita do instrutor Joaquim

1ª Companhia
Hoje às 01:06

Tensão no ar! Instrutor Joaquim faz chamada de atenção a Filipe Delgado

1ª Companhia
Há 1h e 20min

Última Hora: Nuno Janeiro sofre acidente e recebe assistência médica

1ª Companhia
Há 3h e 57min

1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 01:05

A Protegida: JD começa a apaixonar-se por Mariana?

A Protegida
18 jan, 00:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”

Dois às 10
Há 1h e 27min

Psicóloga comenta crime polémico: “Custa-me horrores dizer isto, mas eu prefiro proteger a sociedade”

Dois às 10
Há 1h e 49min

Homem enfia a cabeça da namorada na sanita e atinge-a com um garfo

Dois às 10
Há 1h e 58min

Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz

Dois às 10
Há 2h e 21min

Patrícia vive aterrorizada por atos de vandalismo. Nos últimos seis meses, viu os pneus do seu carro furados 29 vezes

Dois às 10
Há 2h e 35min

Como é viver com a doença do sono? Em direto, Patrícia confessa: “Se me encostar aqui, adormeço”

Dois às 10
Há 2h e 37min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Novelas
18 jan, 09:19

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Hoje às 10:00

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Novelas
Há 1h e 34min

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

Novelas
Ontem às 15:37

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

Novelas
Ontem às 14:27

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Novelas
Hoje às 09:26