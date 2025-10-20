TVI PLAYER
Diário da Manhã - 20 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
08:15
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Secret Story
Hoje às 08:44
1
01:59
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
Secret Story
Hoje às 01:39
2
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»
Secret Story
Hoje às 10:06
3
Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos
Dois às 10
Ontem às 09:00
4
Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 22:01
5
03:39
'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»
Secret Story
Hoje às 10:48
6
EM DESTAQUE
Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber
Secret Story
Hoje às 09:55
Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»
Dois às 10
Hoje às 10:58
Mãe de João Monteiro apoia publicamente Cristina Ferreira em momento importante: «Qualquer mãe gostaria de ter uma nora como a Cristina»
V+ TVI
Há 37 min
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»
Novelas
Há 2h e 15min
Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan
Novelas
Hoje às 11:03
Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir
Novelas
Há 3h e 13min
TVI PLAYER
Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu
Secret Story
Hoje às 08:44
Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias»
Secret Story
Há 2h e 3min
'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»
Secret Story
Hoje às 10:48
Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece
Secret Story
Hoje às 01:39
Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»
Dois às 10
Há 2h e 45min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 20 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 6min
TVI Jornal - 20 de outubro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 8min
Bebé é deixado à porta dos bombeiros. E aquilo que trazia ninguém esperava
Dois às 10
Há 2h e 18min
Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»
Dois às 10
Há 2h e 45min
Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»
Dois às 10
Há 2h e 45min
Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 2h e 58min
NOVELAS
«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar
Novelas
Hoje às 08:10
Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca
Novelas
13 out, 09:30
Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»
Novelas
Ontem às 08:30
Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»
Novelas
17 out, 17:03
Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»
Novelas
17 out, 14:00
Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio
Novelas
18 out, 14:12