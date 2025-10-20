Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 20 de outubro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 20 de outubro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

08:15

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Secret Story
Hoje às 08:44
01:59

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

Secret Story
Hoje às 01:39
As primeiras palavras de Cristina Ferreira ao que aconteceu com Vera e Dylan: «Mal tinha chegado a casa»

Secret Story
Hoje às 10:06
Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

Dois às 10
Ontem às 09:00
Mais uma gala do Secret Story, mais um look deslumbrante de Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 22:01
03:39

'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»

Secret Story
Hoje às 10:48
EM DESTAQUE

Vera perde as estribeiras com Dylan e o momento parou o País. Isto é tudo o que precisa saber

Secret Story
Hoje às 09:55

Cláudio Ramos faz declaração após irmã ser encontrada: «Resta-nos saber o que aconteceu»

Dois às 10
Hoje às 10:58

Mãe de João Monteiro apoia publicamente Cristina Ferreira em momento importante: «Qualquer mãe gostaria de ter uma nora como a Cristina»

V+ TVI
Há 37 min

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Partiram demasiado cedo»

Novelas
Há 2h e 15min

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Novelas
Hoje às 11:03

Ana Guiomar faz brincadeira com o pai e o resultado é de chorar a rir

Novelas
Há 3h e 13min

TVI PLAYER

Depois do momento que todos falam, Vera sai do confessionáro: Veja o que se seguiu

Secret Story
Hoje às 08:44

Ana Cristina atira a Liliana: «Vais aproveitar agora para lhe dar o pontapé no cu que tanto querias»

Secret Story
Há 2h e 3min

'Ausência' de Vera é tema de manhã. Dylan recorda a noite passada e Bruno garante: «Se ela não sair, eu saio»

Secret Story
Hoje às 10:48

Secret Story 9 - Gala - 19 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:30

Longe demais! Vera perde a cabeça com Dylan e o impensável acontece

Secret Story
Hoje às 01:39

Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»

Dois às 10
Há 2h e 45min
A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 20 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 6min

TVI Jornal - 20 de outubro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 8min

Bebé é deixado à porta dos bombeiros. E aquilo que trazia ninguém esperava

Dois às 10
Há 2h e 18min

Cláudio Ramos conta como soube que a irmã tinha desaparecido: «Tinha deixado o telemóvel, o jantar no fogão…»

Dois às 10
Há 2h e 45min

Cláudio Ramos sobre o desaparecimento da irmã: «Eu sei que isto é complicado dizer, mas…»

Dois às 10
Há 2h e 45min

Joana revela quem quer que vença o «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 2h e 58min
NOVELAS

«Terra Forte» estreia hoje! Conheça a história e saiba o que esperar

Novelas
Hoje às 08:10

Exclusivo final «A Fazenda»: Leonor e Gaspar vivem felizes como nunca

Novelas
13 out, 09:30

Paulo Vintém quebra silêncio sobre separação de Marta Melro: «O amor evolui e transforma-se»

Novelas
Ontem às 08:30

Sara Prata revela a nova 'febre' que conquistou a filha: «A paixão é real»

Novelas
17 out, 17:03

Rosa Bela partilha história comovente: «Foi encontrado magrinho, ao abandono...»

Novelas
17 out, 14:00

Exclusivo estreia «Terra Forte»: Revelamos como começa o primeiro episódio

Novelas
18 out, 14:12