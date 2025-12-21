Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Diário da Manhã - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 07:40
Diário da Manhã - 21 de dezembro de 2025 - TVI

Com Joana Carvalho

Estava há 10 anos com o meu namorado quando ele me apresentou a mulher da minha vida: «Nunca tinha sentido isto»

Ontem às 09:29
David Carreira e Carolina Carvalho despedem-se de Portugal

19 dez, 13:30
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Ontem às 19:44
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Ontem às 15:59
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
A nova vida de Renata Reis em imagens. E vão surpreendê-lo

12 nov, 12:04
Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

19 dez, 13:06

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

19 dez, 11:42

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

19 dez, 09:30

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

19 dez, 10:08

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

19 dez, 15:26

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

19 dez, 10:12

Secret Story - Extra especial - 20 de dezembro de 2025

Ontem às 23:25

Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada

Ontem às 20:30

Última Hora - 9 feridos em ataque à faca

19 dez, 14:26

Secret Story - A Semana - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 00:30

Congela - 20 de dezembro de 2025

Ontem às 21:55

Secret Story Diário - 20 de dezembro de 2025

Ontem às 16:40
Em Família - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 11:10

Missa - Igreja do Convento de Santo António dos Capuchos

Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 07:40

Vai ou Racha - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 02:00

Secret Story - A Semana - 21 de dezembro de 2025

Hoje às 00:30

Saltou a fronteira grávida e com 5 filhos: A mulher que aos 81 anos emocionou o «Momento Certo»

Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

18 dez, 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

18 dez, 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

18 dez, 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

18 dez, 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

18 dez, 09:40