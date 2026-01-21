Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 21 de janeiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 21 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carval.

Estreou-se na TVI e namorou com um dos atores mais desejados em Portugal. Hoje é feliz ao lado de uma mulher

V+ TVI
Ontem às 12:30
Reconciliação à vista? Um dos casais mais mediáticos do país parece estar de volta

V+ TVI
Ontem às 19:19
Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga

Dois às 10
Ontem às 14:30
A vida de Fábio e Liliana fora do Secret Story: as imagens que mostram como está o namoro hoje

1ª Companhia
16 jan, 17:20
Fãs de Liliana gastam fortuna para a surpreenderem. Eis o presente que está a gerar burburinho

1ª Companhia
Hoje às 09:02
Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Novelas
Ontem às 17:01
Quem é o Instrutor que Filipe Delgado imitou? Saiba mais sobre um dos militares mais comentados do momento

1ª Companhia
Há 1h e 2min

«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana

Dois às 10
Há 2h e 17min

Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta

Novelas
Hoje às 11:37

Conheceram-se devido a uma novela da TVI e casaram em segredo. A emocionante história de amor que viveu Filipe Delgado

1ª Companhia
Há 41 min

Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

Dois às 10
Há 1h e 42min

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Novelas
Há 1h e 12min

Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?

Amor à Prova
Ontem às 22:15

Recrutas fazem exercício e Filipe Delgado faz questão inusitada

1ª Companhia
Há 1h e 57min

"Acabei de ter um problema": caixa negra mostra aviso do maquinista momentos antes da tragédia

TVI Jornal
Há 2h e 39min

1ª Companhia - Extra - 21 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:05

Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice

Amor à Prova
19 jan, 22:10
Última chamada: os castings para a 10ª edição do Secret Story estão a terminar

Há 10 min

TVI - Em cima da hora - 21 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 37min

TVI Jornal - 21 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 39min

Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência

Dois às 10
Hoje às 12:11

Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”

Dois às 10
Hoje às 12:04

Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”

Dois às 10
Hoje às 11:56
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Novelas
18 jan, 09:19

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Ontem às 10:00

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Novelas
Ontem às 15:24

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Novelas
Ontem às 15:44

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Novelas
Ontem às 12:39

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Novelas
Ontem às 09:26