Diário da Manhã - 21 de outubro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 21 de outubro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Sem saber, Marisa alcança marco importante fora da Casa do Secret Story

Secret Story
Hoje às 12:03
1
06:01

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Dois às 10
Hoje às 12:00
2

Vera foi expulsa do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:58
3

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Secret Story
26 set, 09:05
4

Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Dois às 10
Há 3h e 1min
5
06:33

Vera expõe atitude de Zé com Liliana e Cláudio Ramos reage: «Ele está bom da cabeça?»

Dois às 10
Hoje às 11:56
6
O reencontro mais esperado e que originou o caos no Secret Story: É isto que Vera vai dizer às filhas

Secret Story
Há 2h e 54min

«A vida surpreende-nos»: Helena Isabel revela o momento que a transformou para sempre

Novelas
Há 1h e 38min

Entrou com namorado, mas está na mira de dois concorrentes. E não é Liliana

Secret Story
Há 1h e 52min

Matilde Reymão e o encontro que vai ficar para sempre na sua memória

Novelas
Há 2h e 47min

O meu marido perdeu milhares de euros no jogo: «Tudo o que poupei durante uma vida»

V+ TVI
Hoje às 11:20

Vera revela como Liliana reagiu à camisola do ex-noivo Zé

Dois às 10
Há 1h e 34min

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Dois às 10
Hoje às 12:00

Dois às 10
Hoje às 12:00

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:06

Dois às 10
Hoje às 12:06

Secret Story 9 - Extra - 21 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Liliana: «Se o meu namorado fizesse aquilo, acabava com ele»

Secret Story
Há 2h e 20min

A Fazenda: Último episódio

A Fazenda
Ontem às 23:15

Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais

Dois às 10
Há 2h e 33min
Filha de José Manuel Anes ataca o pai e faz publicações perturbadoras nas redes sociais

Dois às 10
Há 2h e 33min

Dois às 10
Há 2h e 33min

TVI - Em cima da hora - 21 de outubro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 36min

TVI Jornal - 21 de outubro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Após ser expulsa por agressão, Vera descobre o segredo de Dylan — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:06

Dois às 10
Hoje às 12:06

Vera revela o seu segredo. E este envolve alguém bem conhecido

Dois às 10
Hoje às 12:00

Dois às 10
Hoje às 12:00

Vera expõe conversa com Inês sobre a relação desta: «Chegou a comentar comigo que…»

Dois às 10
Hoje às 11:57
«Terra Forte»: Todos falam na cena da baleia e nós mostramos em primeira-mão

Novelas
Hoje às 11:17

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Ontem às 23:33

Inês Aires Pereira está grávida do terceiro filho

Novelas
Hoje às 09:47

Laura Figueiredo surge mais confiante do que nunca. Mas o que está a dar que falar é o comentário de Mickael Carreira

Novelas
Ontem às 16:49

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Ontem às 22:48

A Fazenda: Gaspar e Leonor vivem felizes para sempre

A Fazenda
Hoje às 00:36