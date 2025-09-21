TVI PLAYER
Diário da Manhã - 21 de setembro de 2025
Hoje às 07:35
Com Joana Almeida Carvalho.
Mais Vistos
“Três semanas antes do casamento, o meu noivo cancelou tudo para ficar com a minha melhor amiga”
V+ TVI
19 set, 10:31
1
«Os médicos deram-me um mês de vida» Ex-concorrente do Big Brother emocionada
Secret Story
Ontem às 21:24
2
Diana Lopes arrasa com um dos looks mais arrojados da noite: Um vestido transparente!
Secret Story
22 fev, 23:34
3
O furacão Liliana: as fotografias mais sensuais da concorrente mais falada do Secret Story
Secret Story
Ontem às 17:56
4
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Dois às 10
19 set, 11:18
5
José continua a trabalhar aos 84 anos
Dois às 10
19 set, 11:08
6
EM DESTAQUE
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
19 set, 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
19 set, 14:19
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
19 set, 14:54
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
19 set, 15:41
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
19 set, 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
19 set, 15:30
TVI PLAYER
Secret Story - Extra Especial - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:10
Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Liliana senta-se ao pé de Fábio e a cara do concorrente diz tudo
Secret Story
Ontem às 22:56
Secret Story - Diário - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:08
Fábio assume sentimentos por Liliana, que está noiva de outro: «Tanto dá como tira. Está a mexer comigo»
Secret Story
Ontem às 22:52
Secret Story - Última Hora - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 17:55
A ACONTECER
Um morto e um ferido grave em acidente com duas motos na A1
Há 2h e 50min
Missa - Igreja Matriz do Peso da Régua
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 21 de setembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 21 de setembro de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 01:45
Secret Story - A Semana - 20 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Quais os mamíferos que pertencem à ordem dos roedores?
Ora Bolas
Ontem às 23:54
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
19 set, 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
19 set, 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
19 set, 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
19 set, 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
19 set, 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
19 set, 10:27