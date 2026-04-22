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Diário da Manhã - 22 de abril de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 22 de abril de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

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