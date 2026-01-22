TVI PLAYER
Diário da Manhã - 22 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Este famoso ex-jogador do Porto deixou a mulher para casar com a sobrinha e esse amor já deu frutos
V+ TVI
Ontem às 16:03
1
"Se passasses por mim, não sei se te conhecia": Cristina Ferreira incrédula com mudança de ex-concorrente do Big Brother
Dois às 10
16 jul 2025, 11:38
2
Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga
Dois às 10
20 jan, 14:30
3
«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada
1ª Companhia
Ontem às 17:44
4
01:08
Filipe Delgado confunde som de fogo de artifício com tiros e o momento torna-se viral
1ª Companhia
Ontem às 21:23
5
Lembra-se de Jéssica Gomes? A ex-concorrente do Big Brother está deslumbrante e irreconhecível!
Big Brother
14 mar 2024, 18:07
6
EM DESTAQUE
Mãe de Maycon Douglas hospitalizada após desaparecimento do filho: revelados novos detalhes
1ª Companhia
Ontem às 22:31
Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha
Novelas
Há 2h e 37min
Dividido entre duas pessoas, Adriano Silva Martins torna história de amor pública: «Vou chegar a casa e não vou ter nenhum»
Dois às 10
Há 1h e 57min
A viver o luto pela morte de Maycon, Renata Reis encontra conforto nestes ex-concorrentes do Secret Story
1ª Companhia
Ontem às 19:16
Merche Romero revela mensagem cruel que recebeu após a morte do irmão
V+ TVI
Há 1h e 53min
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral
1ª Companhia
Ontem às 19:35
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris é confrontado com o que sente por Alice
Amor à Prova
Ontem às 22:10
1ª Companhia - Extra - 22 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Terra Forte: Maria de Fátima chantageia Flor com vídeo escaldante
Terra Forte
Ontem às 23:00
Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?
Amor à Prova
20 jan, 22:15
Para terminar, uma boa notícia: o emocionante encontro entre um pai e os jovens que salvaram o seu filho no acidente ferroviário na Andaluzia
Jornal Nacional
Ontem às 22:52
1ª Companhia - Especial - 21 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:15
A ACONTECER
Mãe pede ajuda para a filha: “Estamos sem dinheiro para o resto”
Dois às 10
Há 46 min
Pai revela como é conviver com a doença rara da filha: “Nós temos a certeza que os sintomas vão piorar e que ela vai ser dependente”
Dois às 10
Há 48 min
Mafalda é a primeira criança diagnosticada em Portugal com esta síndrome rara
Dois às 10
Há 57 min
É um sucesso nas redes sociais, mas poucos sabem como tudo começou
Dois às 10
Há 1h e 15min
Esta sobremesa é um sucesso mundial. E é feita com poucos ingredientes
Dois às 10
Há 1h e 46min
Adriano Silva Martins confessa sentimentos amorosos: “Gosto de dois”
Dois às 10
Há 2h e 8min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado
Novelas
Há 1h e 59min
Vem aí «Terra Forte»: Flor prepara regresso aos Açores e António teme reação de Rosinha
Novelas
Há 2h e 37min
Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida
Novelas
Há 2h e 18min
Madalena Aragão regressa a Portugal para uma noite histórica
Novelas
Ontem às 16:45
«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta
Novelas
Ontem às 15:25
Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso preocupa Tomás e David
Novelas
Há 3h e 12min