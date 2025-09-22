TVI PLAYER
Diário da Manhã - 22 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 22:23
1
Sem trabalho após sair do «Secret Story», Bruno Miguel anuncia decisão: «Não vejo outra solução»
Dois às 10
Hoje às 11:28
2
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente
Secret Story
Hoje às 11:55
3
Lágrimas, gritos e palmas irónicas: As imagens explosivas da Cadeira Quente mais tensa de sempre
Secret Story
Hoje às 10:52
4
Bruno Miguel no Dois às 10
Dois às 10
Hoje às 11:25
5
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
18 set, 16:18
6
EM DESTAQUE
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»
Secret Story
Há 3h e 45min
Especialista avisa: nunca deixe a chave na porta por dentro à noite
Dois às 10
Há 43 min
Ana Guiomar faz pedido de ajuda: «Precisa muito...»
Novelas
Há 50 min
Vem aí em «A Fazenda»: Grávida, Júlia e Alex vão viver juntos
Novelas
Hoje às 11:10
"Envolvi-me com o meu enteado. Ele tem 27 anos e eu 46"
V+ TVI
Há 1h e 23min
Bruna Gomes e Bernardo Sousa ainda não tinham mostrado esta parte da casa nova. E é incrível
Secret Story
Há 3h e 59min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa
Secret Story
Há 1h e 41min
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal
Secret Story
Hoje às 00:32
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa
Secret Story
Há 1h e 43min
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas
Secret Story
Há 41 min
Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca
Secret Story
Há 36 min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 22 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 43min
TVI Jornal - 22 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 45min
Antes de morrer, Tiago disse aos filhos: «O papá vai fazer tudo para ficar bem, mas também pode ter que ir para o céu»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Filho lê texto no funeral do pai e emociona todos: «Quando eu nasci, senti o verdadeiro amor de pai»
Dois às 10
Hoje às 11:49
Após diagnóstico de cancro, Joana perdeu o marido numa semana: «Ainda disse que eu era a mulher da vida dele»
Dois às 10
Hoje às 11:42
Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:35
NOVELAS
O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»
Novelas
Hoje às 09:55
Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico
Novelas
Ontem às 14:11
Atriz famosa anuncia fase importante: «Hoje é o primeiro dia do meu tratamento...»
Novelas
Há 3h e 2min
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio
Novelas
20 set, 11:00
Laura Figueiredo atualiza o estado de saúde da filha: «Esta semana foi dura»
Novelas
Há 1h e 56min
Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri
Novelas
Ontem às 11:02