TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 23 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Maria João Rosa.
Mais Vistos
Expulsão de Fábio
Dois às 10
Ontem às 12:27
1
Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»
Dois às 10
Hoje às 13:57
2
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'
Dois às 10
Ontem às 12:36
3
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque
Secret Story
Ontem às 16:21
4
História Dinis
Dois às 10
Hoje às 12:21
5
Nuno Markl sofre segundo AVC. A notícia foi avançada pelo "V+ Fama"
V+ TVI
Ontem às 13:32
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais
Secret Story
Hoje às 11:36
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente
Dois às 10
Hoje às 15:16
Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora
V+ TVI
Hoje às 12:56
Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»
Dois às 10
Hoje às 13:57
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:43
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família
Secret Story
Hoje às 10:54
TVI PLAYER
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
Secret Story
Hoje às 11:53
A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada
A Protegida
Ontem às 23:30
Terra Forte: O fim do casamento de Maria de Fátima e Sammy?
Terra Forte
Ontem às 22:30
Secret Story - Gala - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
21 dez, 21:25
Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»
Dois às 10
Hoje às 11:56
Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
A Sentença - "Socorro e culpa" e "Limite da generosidade"
A Sentença
Hoje às 14:45
TVI - Em cima da hora - 23 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 23 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Suzana Garcia sobre Inês Balinha Carlos: «Ela estava chateada porque alguém lhe fez alguma coisa»
Dois às 10
Hoje às 12:49
Cristina Ferreira: «Eu estive sozinha durante 13 anos e havia uma incapacidade de perceberem que podia ser feliz sem ter uma pessoa»
Dois às 10
Hoje às 12:25
Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»
Dois às 10
Hoje às 11:57
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 10:43
Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD
Novelas
Hoje às 10:06
«Há pessoas pouco civilizadas»: Catarina Siqueira faz denuncia em véspera de natal
Novelas
Hoje às 14:27
Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original
Novelas
Hoje às 15:29
«Sinto que dei à luz»: Jéssica Athayde reage emocionada a presente de Diogo Amaral
Novelas
Há 3h e 18min
Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?
Novelas
Hoje às 09:34