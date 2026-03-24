TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 24 de março de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
A "filha" de Manuel Luís Goucha e Rita Guerra já tem 19 anos. E é a cara da mãe
V+ TVI
Ontem às 16:18
1
Filha de Rita Guerra já tem 19 anos e está cada vez mais parecida com a mãe. Veja as fotos
V+ TVI
Ontem às 16:03
2
00:28
O que a televisão não mostrou. Bruna Gomes reage em direto à revelação do segredo de Eva: «a outra fingindo que não sabe…»
Secret Story
Hoje às 00:07
3
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva
Secret Story
6 mar, 14:15
4
O segredo de Eva foi revelado e todos ficam choque. Ariana chora e confessa tudo: «Houve mais do que beijos»
Secret Story
Ontem às 22:38
5
Viral: Segredo de Eva é descoberto e estas foram todas as reações dos concorrentes
Secret Story
Ontem às 22:56
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Lágrimas de desespero. Ariana fica sem chão ao descobrir que Eva e Diogo são um casal: «Beijos todos os dias»
Secret Story
Ontem às 23:00
A reação de Cristina Ferreira à revelação do segredo de Eva. Veja o momento que abalou a casa do Secret Story
Dois às 10
Há 2h e 19min
De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI
Novelas
Ontem às 16:33
As reações de Bruna Gomes, em direto, à revelação do segredo de Eva. O vídeo está a correr Mundo: «A outra a fingir que não sabe…»
Secret Story
Há 2h e 54min
Como era Hélder Pinto antes de mudar a cor dos olhos? As fotos que estão a dar que falar
Secret Story
Ontem às 17:07
Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?
Novelas
Há 2h e 41min
TVI PLAYER
Inédito: Esta foi a reação de Ariana ao acordar e ver Eva e Diogo na mesma cama
Secret Story
Há 1h e 15min
Diogo confirma que Ariana lhe tocou nas partes íntimas. Veja a reação de Eva
Secret Story
Hoje às 01:48
O que se passou com Ariana durante a noite? João faz revelação: «A tremer, com suores frios…»
Secret Story
Há 1h e 17min
Secret Story - Extra - 24 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:15
Diogo acorda ao lado de Eva. Mas há um detalhe que lembra as noites com Ariana
Secret Story
Há 1h e 35min
Ariana já tinha simulado a reação ao segredo de Eva. Cristina Ferreira conta tudo o que aconteceu
Dois às 10
Há 1h e 11min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Sónia Jesus fala pela primeira vez sobre a separação de Vitó: “Ambos chegámos à mesma conclusão”
Dois às 10
Há 6 min
Sónia Jesus sobre a separação de Vitó: “O amor nunca vai acabar”
Dois às 10
Há 6 min
Sónia Jesus anuncia novo capítulo: “Eu necessitava mesmo”
Dois às 10
Há 6 min
Cláudio Ramos questiona Sónia Jesus: “Foi mais difícil lidares com a separação do que quando o Vitó foi preso?”
Dois às 10
Há 12 min
Sónia Jesus recorda a separação de Vitó: “Há 3 meses, estava a passar uma fase difícil”
Dois às 10
Há 13 min
Sónia Jesus recorda os últimos anos: “Parecia que eu vivia num conto de fadas”
Dois às 10
Há 14 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: O emocionante reencontro de Nico e Cris
Novelas
Há 1h e 59min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor rebaixa-se a Maria de Fátima e faz-lhe um pedido
Novelas
Há 1h e 28min
Atriz de «Morangos com Açúcar» vive aflição com o filho: «Não me lembro dele estar tão mal»
Novelas
Há 1h e 11min
De «reguila» do bairro social a estrela: a fascinante história de um dos mais conhecidos atores da TVI
Novelas
Ontem às 16:33
Nos anos 2000, roubava todas as atenções. Agora, com 45 anos, é a prova que a beleza não tem idade
Novelas
Ontem às 15:38
Vem aí em «Terra Forte»: Glória vai fugir com Marcus?
Novelas
Há 2h e 41min