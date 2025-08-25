O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Diário da Manhã - 25 de agosto de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 25 de agosto de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Mais Vistos

Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos

V+ TVI
Hoje às 11:01
1

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

Big Brother
Hoje às 00:21
2

A nova musa do Big Brother Verão? Ana Duarte exibe curvas e deixa tudo de queixo caído

Big Brother
20 jul, 22:36
3

Kina namora com homem mais novo. Quem é Rafael, o homem que conquistou o coração da estilista?

Big Brother
5 jul, 11:31
4

Big Brother Verão: expulso inesperado surpreende tudo e todos

Big Brother
Hoje às 00:38
5
06:27

Concorrentes acordam na nova casa, mas com cara de poucos amigos. Eis as primeiras imagens do Ninho de Verão

Big Brother
Hoje às 10:09
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

TVI de luto. Ator que fez parte de vários sucessos da ficção morre aos 73 anos

V+ TVI
Há 2h e 6min

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Big Brother
Há 39 min

Kina acusa Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Eles dois levaram-me ao limite»

Dois às 10
Há 1h e 29min

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

Novelas
Há 1h e 21min

Descobrimos o refúgio de sonho dos famosos em Portugal e uma semana aqui pode custar-lhe 20 mil euros

V+ TVI
Há 34 min

Matilde Breyner: «Juro que o Tiago Felizardo e eu ainda somos casados»

Novelas
Há 9 min

TVI PLAYER

Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso

Big Brother
Hoje às 12:19

Big Brother - Gala - 24 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:30

Big Brother obrigado a repor a ordem, para parar gritaria de Afonso e Viriato

Big Brother
Hoje às 01:50

«Tenho filhos porque não os abortei»: Kina esclarece tudo sobre a frase mais polémica do Big Brother Verão

Dois às 10
Hoje às 11:41

Expulsão inesperada: Este é o concorrente que abandona a casa do Big Brother

Big Brother
Hoje às 00:06

Ex-namorados em picardia com Miranda e Ana Duarte à mistura: «Na tua terra és conhecida como quadrilheira»

Big Brother
Há 1h e 43min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 25 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 15min

Mulher incendeia casa do patrão por falta de pagamento

Dois às 10
Há 3h e 57min

TVI Jornal - 25 de agosto de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Um furacão de energia e boa disposição: Kina recorda os seus melhores momentos no Big Brother Verão

Dois às 10
Hoje às 12:43

Após frase polémica, Kina deixa emotiva mensagem a todas as mulheres

Dois às 10
Hoje às 12:39

Kina recorda afastamento da fama: «Quando despareci, foi porque quis»

Dois às 10
Hoje às 12:37
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
IOL Footer MIN