Diário da Manhã - 25 de dezembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 25 de dezembro de 2025 - TVI

Com Maria João Rosa 

Mulher de Anselmo Ralph quase perdeu a vida: «Percebi que uma parte de mim está contigo»

Novelas
Ontem às 11:51
Cantor de músicas de novelas da TVI vê a filha a lutar pela vida

Novelas
24 mar, 12:32
Primeira mulher casada e mãe eleita Miss Universo Portugal conquista Cristina Ferreira: «É mesmo bonita»

Dois às 10
23 dez, 11:23
Miss Universo Portugal

Dois às 10
23 dez, 12:14
Jornalista da TVI passou o Natal sozinho na Ucrânia. Sandra Felgueiras emocionou-se e acabou por se apaixonar

Dois às 10
Ontem às 15:03
História de amor de Sandra Felgueiras

Dois às 10
Ontem às 14:46
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Secret Story
23 dez, 11:36

Vera com agenda cheia para 2026. Além das presenças, há um segredo bem guardado

Dois às 10
Há 2h e 3min

Trufas de rabanadas: a receita de Natal de Pedro Benevides que toda a família adora

V+ TVI
23 dez, 12:56

Vera revela conversa privada com Dylan e expõe algo que não podia ficar por fazer

Dois às 10
Há 2h e 12min

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
23 dez, 10:43

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Secret Story
23 dez, 10:54

Muito original! Presente de Pedro para Leandro deixa todos a rir às gargalhadas

Secret Story
Hoje às 09:12

Leandro deixa Marisa em lágrimas e Pedro em palavras com agradecimento sentido

Secret Story
Há 2h e 14min

Secret Story - Diário - 24 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:50

Liliana acaba a admitir o que sempre escondeu. E tem a ver com Pedro

Secret Story
Há 2h e 31min

Pai de Liliana fala pela primeira vez da polémica em torno da filha no Secret Story

Secret Story
Ontem às 00:36

Terra Forte - Maria de Fátima acaba o casamento para assumir relação com Cobra?

Terra Forte
Ontem às 21:35
Cristina Ferreira sobre sucesso de Zé: «Acham que a Liliana está à espera?»

Dois às 10
Há 1h e 51min

Houve conversa entre Dylan e Vera: eles contam tudo pela primeira vez

Dois às 10
Há 1h e 53min

Ana Cristina já falou com Bruno desde a saída do programa? Ela conta tudo

Dois às 10
Há 1h e 59min

Rui viajou até aos Açores para visitar Mariana… e nem acredita quem se juntou

Dois às 10
Há 2h e 4min

Vera já resolveu tudo com Dylan? «Senti necessidade de pedir desculpas»

Dois às 10
Há 2h e 10min

Conheça Dayanne e Mayanna: As filhas de Vera estreiam-se ao lado da mãe no pequeno ecrã

Dois às 10
Há 2h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Com Flor no hospital, Maria de Fátima assume ter contas para ajustar com ela

Novelas
Ontem às 09:00

Exclusivo «A Protegida»: Relação de Virgílio e Aruna chega ao fim

Novelas
Ontem às 10:35

Na véspera de Natal, Ana Guiomar confessa: «Pela cara não parece»

Novelas
Ontem às 11:29

Rosa Bela atualiza o estado de saúde de Carlos Areia: «Chega este momento...»

Novelas
Ontem às 11:07

Laura Ramos, filha de Fernanda Serrano, namora com um jogador de futebol

Novelas
Ontem às 10:46

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha muda de ideias e vai assumir o namoro com Dudu?

Novelas
Ontem às 10:03