TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 25 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Ator da TVI já não esconde romance e mostra-se feliz ao lado do namorado
V+ TVI
Ontem às 16:58
1
Luís Garcia
Dois às 10
17 fev, 14:56
2
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Secret Story
Há 3h e 48min
3
Na Primeira Companhia de coração partido? Esta recruta terminou recentemente o namoro com famoso ator da TVI
1ª Companhia
1 jan, 23:49
4
«Primeiro estranha-se, depois entranha-se»: nome da filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano dá que falar
V+ TVI
Há 2h e 33min
5
As imagens mais românticas de Luíza Abreu e João Moura Caetano
28 jul 2025, 11:24
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Inconsolável. Noélia revela a Cristina Ferreira que pensou recorrer a ajuda psicológica durante a «1.ª Companhia»
Dois às 10
Há 2h e 54min
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9
Secret Story
Há 2h e 57min
Vem aí em «Amor à Prova»: Saúde de Afonso agrava-se e o pior pode estar por vir
Novelas
Hoje às 10:56
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes
Secret Story
Há 2h e 49min
«Vem aí o 4.º a caminho»: atriz muito acarinhada pelo público surpreende com anúncio de gravidez
V+ TVI
Há 3h e 3min
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos
Secret Story
Há 3h e 48min
TVI PLAYER
Amor à Prova: David deixa Amália 'encurralada'
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 25 de fevereiro de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Dois às 10
Há 3h e 29min
Secret Story - Especial - 24 de fevereiro de 2026
Secret Story
Ontem às 21:35
Dois às 10 - Primeira entrevista de Filipe Delgado após terceiro lugar de «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Amor à Prova: André fala demais e fica nas mãos do 'inimigo'
Amor à Prova
23 fev, 22:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 25 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 26min
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
Dois às 10
Há 3h e 29min
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
Dois às 10
Há 3h e 32min
Em lágrimas, Noélia desabafa sobre fase de desgaste psicológico na “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 3h e 36min
Após a “1.ª Companhia”, Noélia faz revelação: “Soube que tinha batido um recorde nacional”
Dois às 10
Há 3h e 37min
Após sair da “1.ª Companhia”, Noélia desmaiou. Ex-recruta explica acidente
Dois às 10
Há 3h e 45min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre verdade chocante sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Novelas
Hoje às 08:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Ajuda secreta de Cris a Alice gera grande conflito
Novelas
Hoje às 09:32
Eis o detalhe comovente, que poucos repararam, no anúncio da gravidez de Kelly Bailey
Novelas
Hoje às 10:05
“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras
Novelas
Ontem às 15:38
Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante
Novelas
Ontem às 15:54
Vem aí em «Terra Forte»: Manuel dá carta branca a Rufino para agir sem piedade
Novelas
Hoje às 10:00