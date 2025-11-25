TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 25 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo
Secret Story
Há 3h e 30min
1
Cristina Ferreira faz revelação sobre possível desistência de Bruno e Dylan: «Hoje vai...»
Secret Story
Há 1h e 32min
2
03:28
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 1h e 41min
3
Mulher encontrada viva num caixão que seguia para o crematório: «Já estaria a bater na madeira há algum tempo»
Dois às 10
Há 3h e 27min
4
Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha
Dois às 10
Há 1h e 42min
5
Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa
Novelas
Ontem às 09:58
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Entre na casa de Manuel Luís Goucha e conheça a surpreendente decoração de Natal
Secret Story
Há 2h e 41min
Dylan e Bruno vão desistir? Cristina Ferreira revela: «Eles fizeram as malas e...»
Dois às 10
Há 57 min
O segredo melhor guardado de Morangos com Açúcar foi finalmente revelado
Novelas
Há 42 min
Alerta: Dylan e Bruno são sancionados e têm reação explosiva que pode deitar tudo a perder
Secret Story
Há 3h e 28min
Agora é de vez: Cláudio Alegre e Cristina Jesus confirmam separação oficial
Secret Story
Há 2h e 14min
Alice Alves quebra silêncio e fala dos motivos que levaram à separação do pai da filha
Dois às 10
Há 1h e 42min
TVI PLAYER
«Hoje, eu e o Bruno vamos embora»: Calado durante todo o pequeno-almoço, Dylan faz aviso a Leandro
Secret Story
Há 1h e 3min
Secret Story 9 - Extra - 25 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:10
Após ter escolhido Bruna e Dylan, Leandro é confrontado pelo seu grupo. E esta foi a justificação
Secret Story
Há 40 min
Secret Story 9 - Especial - 24 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
«Se aqueles dois continuam assim... isto vai correr muito mal durante o dia»: Dylan dispara ameaças a concorrentes
Secret Story
Há 2h e 9min
Pós-Especial: Dylan recusa-se a ir ao confessionário e dá pontapé numa cadeira
Secret Story
Ontem às 22:19
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cristina Ferreira emociona-se ao conhecer casal cuja filha enfrenta doença rara: «Ela soube escolher os pais que tem»
Dois às 10
Há 1h e 20min
Confrontados com um diagnóstico sem cura, pais tiveram de escolher entre prolongar ou dar qualidade de vida à filha
Dois às 10
Há 1h e 23min
Pais lidam com a finitude iminente da vida da filha: «Não sabemos quanto tempo vai durar»
Dois às 10
Há 1h e 29min
Benedita, com dois anos, não segura a cabeça, alimenta-se por sonda e não consegue andar nem falar
Dois às 10
Há 1h e 40min
Ana sobre o diagnóstico da filha: «Idealizámos uma bebé e não é essa bebé que nós temos»
Dois às 10
Há 1h e 40min
Cristina Ferreira reage aos comentários de Dylan após o especial do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 1h e 41min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência
Novelas
23 nov, 09:12
Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora
Novelas
Ontem às 10:00
«Parece que não a vê há 8 meses»: Longe, companheiro de Rita Pereira fica emocionado com vídeo da filha
Novelas
Ontem às 15:41
"Sabia que ia mexer comigo": Matilde Breyner ganhou coragem para fazer o que andava a adiar há algum tempo
Novelas
Ontem às 16:04
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
Ontem às 14:56
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy apanha o homem que Maria de Fátima contratou para a sabotagem
Novelas
Ontem às 09:34