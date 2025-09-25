TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 25 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Lembra-se de Célia e Telmo do 1º Big Brother? Têm dois filhos e não vai acreditar como estão crescidos
Secret Story
Ontem às 11:29
1
O último grande ato de amor da viúva de Diogo Jota: «Está a honrar o nome do marido»
V+ TVI
Ontem às 15:11
2
Viktor Gyökeres 'ignora' Inês Aguiar na gala da Bola de Ouro
V+ TVI
Ontem às 16:35
3
Sou uma ‘betinha’ de Cascais e o meu namorado vem de outro mundo: a minha família não aceita
V+ TVI
Ontem às 09:35
4
Filho de Telmo e Célia cresce e surpreende: tem quase a idade do pai no primeiro ‘Big Brother’ e é "a cara" dele
Secret Story
Ontem às 12:14
5
Maria Botelho Moniz mostra foto rara da mãe com o filho Vicente e leva a Internet ao rubro
Secret Story
Ontem às 16:04
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Afonso Leitão surpreende todos com declaração de amor rara: «Transformaste a minha vida»
Secret Story
Há 2h e 10min
«Parece outra pessoa»: A transformação radical desta conhecida ex-concorrente está a chocar a Internet
Secret Story
Há 1h e 26min
Jessica Athayde emociona Diogo Amaral ao falar do papel de madrasta: «O Mateus é da mãe e do pai, mas também é um bocadinho meu»
Dois às 10
Hoje às 08:53
Vem aí em «A Protegida»: Após descobrir que Mariana está a aproximar-se de JD, Laura faz um aviso
Novelas
Há 2h e 16min
Marcia Soares passa a manhã com duas ex-concorrentes de reality show e partilha: «Estou a dar uma coça...»
Secret Story
Ontem às 19:47
Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada
Novelas
Há 3h e 2min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: JD deixa Mariana de rastos
A Protegida
Ontem às 23:30
Sandro perto de um segredo? «Acho que são os filhos...»
Secret Story
Há 2h e 3min
Secret Story 9 - Especial - 24 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
A Fazenda: Eva é drogada e raptada
A Fazenda
Ontem às 22:15
Furacão Gabrielle - Açores encerram serviços não essenciais
Diário da Manhã
Hoje às 09:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Com apenas oito anos, Sara assumiu o papel de «mãe» em casa: «O meu pai ia pedir-me para fazer tarefas [domésticas]»
Dois às 10
Há 1h e 25min
Filipe soube que a filha de 3 meses tinha cancro por telefone
Dois às 10
Há 1h e 33min
Camila teve cancro com apenas três meses de vida
Dois às 10
Há 1h e 34min
A «ministra feliz»: Conheça o outro lado de Ana Mendes Godinho, candidata à Câmara Municipal de Sintra
Dois às 10
Há 2h e 9min
Pedro Teixeira e Roberto Pereira enfrentam perguntas picantes
Dois às 10
Há 2h e 24min
Chef Hernâni Ermida prepara peito de pato com figo
Dois às 10
Há 2h e 45min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia
Novelas
Hoje às 08:55
Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte
Novelas
Há 3h e 30min
Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral
Novelas
Ontem às 15:25
«Desato a chorar com raiva desmedida»: Atriz famosa larga todas as emoções após noticia preocupante
Novelas
Ontem às 14:26
Kelly Bailey em provas de roupa secretas. Parece que um momento especial está a aproximar-se
Novelas
Ontem às 14:10
Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada
Novelas
Há 3h e 2min