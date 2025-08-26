O Secret Story está de volta!
Diário da Manhã - 26 de agosto de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 26 de agosto de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Mais Vistos

00:28

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Big Brother
Hoje às 10:23
1

Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»

Big Brother
Ontem às 16:41
2

«Longe de tudo e de todos»: Fanny Rodrigues encanta seguidores com fotografias da viagem às Maldivas

Big Brother
23 abr, 10:19
3

O maior barraco numa gala. Avó de Catarina Miranda exalta-se e quase é expulsa

Big Brother
Hoje às 09:50
4

«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil

V+ TVI
Ontem às 12:11
5

Lembra-se da avó de Catarina Miranda? Recordamos a familiar mais polémica dos últimos tempos

Big Brother
27 mai, 11:35
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Luís Gonçalves enviou mensagem a Carolina Braga após ficar solteira. E sabemos o que escreveu

Big Brother
Há 43 min

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Novelas
Há 23 min

Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»

V+ TVI
Há 1h e 46min

Catarina Miranda é apanhada em flagrante e Gonçalo Quinaz não perdoa

Big Brother
Ontem às 17:19

Patrícia Palhares confirma traição de João Palhinha? Eis a partilha que está a dar que falar

V+ TVI
Hoje às 12:36

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Dois às 10
Hoje às 10:58

TVI PLAYER

Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário

Big Brother
Hoje às 10:23

Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País

Big Brother
Há 3h e 59min

Prova hilariante: Concorrentes despem-se e trocam de roupa. O motivo é inesperado

Big Brother
Hoje às 12:08

Big Brother - Extra - 25 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

A Protegida: Jorge manda Clarice seduzir Óscar e afastá-lo de Laura

A Protegida
Ontem às 23:20

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

Dois às 10
Há 3h e 41min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 26 de agosto de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 36min

Recorda-se do 'Monstro de Fortaleza': Homem condenado por enterrar seis portugueses vivos quer sair da cadeia

Dois às 10
Há 3h e 41min

TVI Jornal - 26 de agosto de 2025

TVI Jornal
Há 3h e 43min

Ricardo doou um rim à mãe e salvou-lhe a vida

Dois às 10
Hoje às 12:27

Cláudio Ramos surpreendido com testemunho: «Nunca ninguém me falou da hemodiálise com esse sofrimento»

Dois às 10
Hoje às 12:16

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Dois às 10
Hoje às 11:49
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

Novelas
14 ago, 09:30

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Novelas
14 ago, 08:56

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

Novelas
14 ago, 16:50

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

Novelas
14 ago, 08:15

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

Novelas
13 ago, 11:21

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

Novelas
13 ago, 10:10
