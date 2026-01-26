TVI PLAYER
Diário da Manhã - 26 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Está decidido: Um recruta foi expulso e a surpresa foi total. Saiba quem é
1ª Companhia
Hoje às 00:09
1
Revolta e muitas lágrimas: Expulsão de Rodrigo Castelhano deixa Andrea Soares a chorar
1ª Companhia
Hoje às 00:43
2
Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias
1ª Companhia
7 jan, 10:40
3
Este vídeo já tem mais de dois milhões de visualizações. E Filipe Delgado é protagonista
1ª Companhia
Ontem às 19:44
4
Rodrigo Castelhano perdeu o pai durante a lua de mel. A frase que lhe disse antes da viagem ainda hoje o magoa
Dois às 10
Há 53 min
5
Rodrigo Castelhano
Dois às 10
Há 57 min
6
EM DESTAQUE
Há quatro recrutas em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
1ª Companhia
Hoje às 08:12
Cristina Ferreira voltou das férias e descobriu um "novo" Cláudio Ramos. Eis o pormenor que ninguém tinha reparado
Dois às 10
Há 2h e 29min
Vem aí em «Terra Forte»: Quando menos se espera, é Álvaro quem 'dá a mão' a Flor
Novelas
Hoje às 08:53
Cristina Ferreira prova que é possível viajar muitos dias sem repetir roupa
V+ TVI
23 jan, 16:14
Ex-concorrente passa por transformação física impressionante: «Estava a pesar pouco mais de 40 kgs»
1ª Companhia
Hoje às 08:43
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Dois às 10
23 jan, 14:48
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 25 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Amor à Prova: David descobre farsa de Amália?
Amor à Prova
24 jan, 21:25
Comandante Moutinho rendido à coreografia cómica que os recrutas prepararam
1ª Companhia
Há 1h e 14min
A Protegida: Mariana e JD descobrem que Mónica os andou a enganar
A Protegida
Ontem às 00:05
Regresso de férias traz surpresa a Cristina Ferreira. Cláudio Ramos surge com um detalhe que escapou a todos
Dois às 10
Há 2h e 58min
Só visto! Filipe Delgado dá queda «caricata» durante a aula de escalada
1ª Companhia
Há 1h e 52min
A ACONTECER
Cristina Ferreira reage ao desaparecimento de filha de atriz: “Espero mesmo que se resolva”
Dois às 10
Há 26 min
Desaparecimento da filha de Delfina Cruz. Foi revelada a última localização do telemóvel de Maria Amaral
Dois às 10
Há 36 min
Aos 44 anos, Francisco confessa: “Casei porque achava que ia morrer”
Dois às 10
Há 42 min
Sem sinais de doença aos 44 anos, confrontou-se com diagnóstico: “O Google dizia dois meses de vida”
Dois às 10
Há 52 min
“Preparei-me para a morte": Após escolha inevitável, Francisco pensou em despedir-se das pessoas mais próximas
Dois às 10
Há 1h e 12min
“Porque é que o cancro me escolheu a mim?”: Francisco tinha 43 anos quando descobriu um cancro cerebral raro
Dois às 10
Há 1h e 13min
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
Há 1h e 58min
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
Ontem às 11:26
Isto é o que ainda não sabe: Rita Pereira mostra como grava a novela sem sair de Portugal
Novelas
Ontem às 16:03
Catarina de “O Bando dos 4” reaparece e lembra os fãs sobre algo importante
Novelas
24 jan, 08:40
Quem é o namorado de André Cabral, o ex-cunhado de Maria Sampaio? Surpreenda-se
Novelas
Ontem às 08:34
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
Há 3h e 28min