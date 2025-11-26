Ganhe 5000€ em cartão!
Diário da Manhã - 26 de novembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 26 de novembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Ontem às 22:15
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Há 1h e 22min
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
Ontem às 15:12
Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Dois às 10
Há 2h e 17min
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Há 2h e 17min
Ana Duarte

Dois às 10
Há 1h e 30min
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque

Secret Story
Ontem às 22:06

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Dois às 10
Há 3h e 7min

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Há 3h e 9min

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Secret Story
Ontem às 18:10

O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade

V+ TVI
Ontem às 17:31

Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro

Dois às 10
Há 3h e 21min

Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência

Secret Story
Há 1h e 3min

Secret Story 9 - Especial - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:15

A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...

A Protegida
Ontem às 23:45

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Ontem às 22:15

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Secret Story
Há 36 min
Abalado, Carlos Moedas fala sobre a tragédia do Elevador da Glória: «É um trauma pessoal grande»

Dois às 10
Há 10 min

Meses depois da tragédia do Elevador da Glória, Carlos Moedas abre o coração: «Esse choro não pode ser mostrado»

Dois às 10
Há 15 min

Carlos Moedas recorda os instantes após a tragédia do Elevador da Glória: «Lembro-me de o chefe dos bombeiros chegar ao pé de mim a tremer»

Dois às 10
Há 18 min

Carlos Moedas recorda a tragédia do Elevador da Glória: «Eu fiquei sem forças»

Dois às 10
Há 19 min

Carlos Moedas recorda polémica em torno da tragédia do Elevador da Glória: «Se eu pudesse, eu tinha feito tudo»

Dois às 10
Há 20 min

Carlos Moedas sobre a tragédia do Elevador da Glória: «Aquele momento mudou-me para sempre»

Dois às 10
Há 20 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Há 26 min

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Novelas
Há 2h e 4min

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Há 25 min

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Ontem às 15:07

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Novelas
Há 2 min

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Há 3h e 9min