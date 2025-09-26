Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 26 de setembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 26 de setembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story
Hoje às 11:52
1

Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”

V+ TVI
Ontem às 09:33
2

Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar

Secret Story
21 set, 22:23
3
02:35

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:18
4

Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora

V+ TVI
Ontem às 12:57
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Novelas
Hoje às 10:37
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Secret Story
Hoje às 11:52

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

Novelas
Hoje às 10:19

Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»

Dois às 10
Há 3h e 37min

«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem

V+ TVI
Hoje às 10:49

Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá

Secret Story
Hoje às 10:00

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Novelas
Hoje às 10:37

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector

A Protegida
Ontem às 23:30

Liliana está a apaixonar-se por Fábio?: «Não posso negar o que estou a sentir...»

Secret Story
Há 1h e 32min

Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário

Jornal Nacional
Ontem às 21:59

Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido

Secret Story
Há 3h e 0min

Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»

Dois às 10
Hoje às 11:18
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 26 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 52min

TVI Jornal - 26 de setembro de 2025

TVI Jornal
Há 2h e 54min

Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo

Dois às 10
Há 3h e 4min

«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome

Dois às 10
Há 3h e 18min

«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres

Dois às 10
Há 3h e 19min

Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»

Dois às 10
Há 3h e 57min
Mais

NOVELAS

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

Novelas
Hoje às 10:19

Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa

Novelas
Hoje às 10:00

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Novelas
Há 42 min

Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»

Novelas
Há 3h e 38min

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Novelas
Hoje às 10:37

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

Novelas
Hoje às 09:38