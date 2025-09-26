TVI PLAYER
Diário da Manhã - 26 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Secret Story a ferver: O forte confronto que levou Cristina Ferreira a interromper programa em direto
Secret Story
Hoje às 11:52
1
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
V+ TVI
Ontem às 09:33
2
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar
Secret Story
21 set, 22:23
3
02:35
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:18
4
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
V+ TVI
Ontem às 12:57
5
Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»
Novelas
Hoje às 10:37
6
«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa
Novelas
Hoje às 10:19
Com 15 anos e 6 tumores, Íris luta para sobreviver: «Mete medo, mas sei que vou vencer»
Dois às 10
Há 3h e 37min
«‘Já voltaste ao normal?’ O normal é isto»: jornalista da TVI mostra o corpo pós-parto e outras mulheres reagem
V+ TVI
Hoje às 10:49
Luxo e caras conhecidas: Conheça todos os detalhes sobre o babyshower de Vânia Sá
Secret Story
Hoje às 10:00
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 25 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
A Protegida: Mariana acaba a falsa relação com Hector
A Protegida
Ontem às 23:30
Liliana está a apaixonar-se por Fábio?: «Não posso negar o que estou a sentir...»
Secret Story
Há 1h e 32min
Isabel Moreira acusa deputado do Chega de lhe mandar beijos durante o plenário
Jornal Nacional
Ontem às 21:59
Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido
Secret Story
Há 3h e 0min
TVI - Em cima da hora - 26 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 52min
TVI Jornal - 26 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 54min
Detidos em estabelecimentos diferentes, casal é acompanhado por guardas para encontro íntimo
Dois às 10
Há 3h e 4min
«Quando vi esta fotografia lembrei-me dos campos de concentração nazis»: sobrinha deixava tio idoso trancado, sem luz e à fome
Dois às 10
Há 3h e 18min
«São imagens assustadoras»: Idoso mantido em cativeiro é encontrado desnutrido e em condições insalubres
Dois às 10
Há 3h e 19min
Com 15 anos e a lutar contra seis tumores, Íris fala do apoio dos amigos: «Eles também acreditam que eu vou vencer»
Dois às 10
Há 3h e 57min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana recusa ajudar Hector num dos momentos que ele mais precisa
Novelas
Hoje às 10:00
Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»
Novelas
Há 42 min
Alerta forte de Teresa Tavares deixa seguidores emocionados: «Porque a vergonha tem de mudar de lado»
Novelas
Há 3h e 38min
Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história
Novelas
Hoje às 09:38