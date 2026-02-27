Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 27 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 27 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Ator morre de forma trágica e a mulher fica gravemente ferida ao tentar salvá-lo

V+ TVI
Há 2h e 20min
1

"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»

Secret Story
Ontem às 19:01
2

Joana D'Arc teve outra profissão que quase lhe custou a vida: Descubra qual

1ª Companhia
15 jan, 17:14
3

Aos 44 anos, famosa artista anuncia gravidez: «O mundo todo na barriga»

V+ TVI
Há 3h e 41min
4

Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo

V+ TVI
Hoje às 11:34
5

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Secret Story
22 fev, 22:00
6
Segredo em risco? Sara conta conversa de Eva sobre Diogo

Secret Story
Ontem às 23:48

Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios

Novelas
Ontem às 16:02

Hugo furioso após confronto com Luzia: «Estou nervoso, ainda bem que não me deixaram...»

Secret Story
Ontem às 22:33

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Novelas
23 fev, 19:04

Amor à Prova: Corpo de Nico está a rejeitar o transplante de medula

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Secret Story - Extra - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Hoje às 00:05

Caranguejo, Leão e Virgem: saiba o que lhe reserva o seu signo para março

Dois às 10
Hoje às 10:09

Eva e Diogo ignoram tudo e todos e abraçam-se em lágrimas: «Agradeço por teres aparecido na minha vida»

Secret Story
Há 3h e 9min

Secret Story - Especial - 27 de fevereiro de 2026

Secret Story
Ontem às 21:40

Quanto custa a cirurgia de mudança de sexo que Pedro vai realizar? Lourenço Ódin revela

Dois às 10
Hoje às 11:28
TVI - Em cima da hora - 27 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 2h e 19min

TVI Jornal - 27 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 3h e 21min

Pais de menina com doença rara lutam por reforma antecipada paga a 100%

Dois às 10
Hoje às 11:40

Lourenço Ódin recorda mensagem de Pedro: “Tinha um testamento a dizer que eu lhe salvei a vida”

Dois às 10
Hoje às 11:22

“Tive receio”: Lourenço Ódin comenta a entrada de Pedro no "Secret Story 10”

Dois às 10
Hoje às 11:20
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Novelas
Hoje às 09:40

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara explode ao descobrir segredo de Cris e André

Novelas
Hoje às 10:28

“A manifestar o meu amor”: Na Índia, Diogo Amaral faz o impensável e surpreende Jessica Athayde

Novelas
Ontem às 16:46

Marcou uma geração em «Morangos com Açucar». Hoje deixa palavras que estão a emocionar Portugal

Novelas
25 fev, 15:50

Vem aí em «Amor à Prova»: Vítor fica à beira do limite após jogada provocadora de Luz

Novelas
Hoje às 09:00