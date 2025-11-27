TVI PLAYER
Diário da Manhã - 27 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País
Secret Story
Ontem às 12:18
1
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente
Secret Story
30 set, 17:46
2
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
3
Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos
Dois às 10
Há 2h e 41min
4
Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI
Novelas
15 jul, 14:58
5
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
V+ TVI
25 nov, 15:12
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”
Secret Story
Há 2h e 44min
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada
Secret Story
Há 2h e 52min
Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos
Dois às 10
Há 2h e 41min
Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a
Novelas
Há 2h e 47min
Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota
Dois às 10
Há 3h e 44min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?
Novelas
Há 2h e 20min
Secret Story 9 - Extra - 27 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos
A Protegida
Hoje às 00:55
Secret Story 9 - Especial - 26 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar
Secret Story
Hoje às 00:21
«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'
Secret Story
Há 1h e 0min
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
Secret Story
Ontem às 22:47
A ACONTECER
Filipa escolheu a droga em vez das filhas. Recuperou-se, mas a filha ainda não a perdoou
Dois às 10
Há 46 min
«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha
Dois às 10
Há 49 min
Rosto conhecido que trabalhou com Cristina Ferreira e Goucha surge nos bastidores da TVI
Dois às 10
Há 55 min
Inspetora da PJ recorda caso macabro em que mulher foi enterrada viva: «Ela viu o escavar do buraco»
Dois às 10
Há 55 min
Inspetora da PJ revela histórias por trás de crimes que chocaram Portugal: «Antes de entrar no carro, espreitava para baixo para ver se tinha alguma bomba»
Dois às 10
Há 1h e 0min
Pertence a duas gerações de nomes marcantes do país e destaca-se com uma trajetória pouco convencional
Dois às 10
Há 1h e 38min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 14min
Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?
Novelas
Há 1h e 45min
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
Ontem às 11:41
«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme
Novelas
Ontem às 15:12
Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores
Novelas
Ontem às 15:47
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?
Novelas
Há 2h e 20min