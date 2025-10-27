TVI PLAYER
Diário da Manhã - 27 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Fora do «Secret Story», Rui revela a Cristina Ferreira o que ninguém sabia até agora
Dois às 10
Hoje às 11:51
1
Rui, do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 11:46
2
Adolescente que matou a mãe revela novos detalhes chocantes sobre o crime
V+ TVI
Hoje às 11:01
3
05:16
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Secret Story
Hoje às 00:45
4
Mistério desvendado: Rui mostra-se como nunca e revela o que ninguém sabia
Secret Story
Hoje às 13:05
5
Homenagem do Sporting aos adeptos
29 mar 2014, 21:20
6
Rui revela que há uma concorrente da casa que se interessou por si. Saiba quem
Secret Story
Há 32 min
«És tu?»: António Leal e Silva regressa à televisão 'mais novo do que nunca' após cirurgia estética
Dois às 10
Há 1h e 47min
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»
Novelas
Há 1h e 45min
Rúben Boa Nova de cabelo comprido? Ex-concorrente surge como nunca o viu
Secret Story
Há 37 min
«Isto é tão triste». Cristina Ferreira repara em pormenor pouco falado no caso do assassínio da vereadora de Vagos
Dois às 10
Há 2h e 14min
Insólito: Ana Guiomar chega ao quarto e encontra a sua cama ocupada
Novelas
Há 2h e 4min
Secret Story 9 - Gala - 26 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Dois às 10 - Primeira entrevista de Rui após ser expulso do «Secret Story»
Dois às 10
Hoje às 09:58
Fábio confronta Liliana: «Estar com uma pessoa assim... é uma coisa que não gosto»
Secret Story
Há 1h e 2min
Filho de vereadora terá escondido arma do crime na campa dos avós paternos
Dois às 10
Há 3h e 9min
Ana rasga Liliana: «Não consegue estar sozinha e quando viu o Fábio...»
Secret Story
Há 46 min
O momento que todos esperam: a hilariante reação de Rui, ao saber que Pedro Jorge é casado com Marisa
Secret Story
Hoje às 00:45
«És tu?»: Goucha reage ao regresso de António Leal e Silva após cirurgia estética
Dois às 10
Há 2h e 6min
TVI - Em cima da hora - 27 de outubro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 20min
TVI Jornal - 27 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Detalhe quase ignorado no caso da vereadora de Vagos vem à tona
Dois às 10
Hoje às 12:51
Imagens de Susana Gravato em vida surgem nas redes sociais. País continua em choque com crime em Vagos
Dois às 10
Hoje às 12:39
Rui já conheceu Zé? Ex-concorrente sobre o ex-noivo de Liliana: «É este rapaz que viveu isto…»
Dois às 10
Hoje às 12:04
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima quase morre durante ritual de Pai de Santo
Novelas
Hoje às 08:55
Exclusivo «A Protegida»: Com a fábrica na falência, Laura descobre toda a farsa de Jorge
Novelas
Ontem às 11:11
É um dos homens mais bonitos de Portugal e está a conquistar o mundo
Novelas
Hoje às 10:03
«Pedido de uma mãe»: Fernanda Serrano pede ajuda aos seguidores e o motivo vai surpreender
Novelas
Ontem às 16:00
Separou-se, encontrou um novo amor, mas acabou por voltar para o ex-marido e engravidar
Novelas
Ontem às 08:38
Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família
Novelas
25 out, 09:49