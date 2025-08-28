TVI PLAYER
Diário da Manhã - 28 de agosto de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
Hoje às 11:13
1
«Viraste o nosso mundo ao contrário»: Kelly Bailey faz revelação comovente no aniversário do filho
Novelas
21 jul, 14:39
2
A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece
Dois às 10
Ontem às 15:00
3
Afonso não é o único. Os homens que têm história com Catarina Miranda num reality show
Big Brother
Hoje às 12:21
4
03:00
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Big Brother
Hoje às 11:34
5
05:46
Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
Big Brother
Hoje às 15:01
6
EM DESTAQUE
Na reta final, há um novo ranking de Popularidade: Conheça as mudanças
Big Brother
Há 3h e 3min
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão em refúgio secreto apenas a meia hora de Lisboa. Descobrimos onde é
Novelas
Hoje às 15:17
Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)
Dois às 10
Hoje às 09:55
Com águas a 30 graus, este lago é um paraíso imperdível em Espanha
Dois às 10
Hoje às 14:30
A partilha emocionante da enteada de Rosa Bela: "Tu és o meu lugar de sonho"
Novelas
Hoje às 12:57
Reviravolta inesperada. Aproximação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira deixa Catarina Miranda carregada de ciúmes
Big Brother
Hoje às 15:03
TVI PLAYER
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
Big Brother
Hoje às 11:34
Desafio secreto traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
Big Brother
Hoje às 15:01
A Protegida: Isabel tenta seduzir Nuno após duche misterioso
A Protegida
Ontem às 23:30
A Fazenda: Júlia furiosa. Vê Ary com Daniela e teme a pior traição
A Fazenda
Ontem às 22:35
Mais cúmplices que nunca Jéssica e Afonso protagonizam luta de almofadas
Big Brother
Há 2h e 48min
Catarina Miranda continua num pranto e a culpa é de Jéssica e Afonso: «Nunca gostaste de mim»
Big Brother
Há 1h e 12min
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 28 de agosto de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:05
TVI Jornal - 28 de agosto de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Homem viola prima menor após levá-la a uma festa, com autorização da mãe
Dois às 10
Hoje às 12:51
Raquel perdeu recentemente o marido e alerta para questões inconvenientes: «Não perguntem...»
Dois às 10
Hoje às 12:26
Ivan e Alice perderam o pai de forma inesperada: «Todos os dias penso porque nos aconteceu a nós?»
Dois às 10
Hoje às 12:22
Viúva há três meses, Raquel conta a dor de perder o marido: «Metade de mim morreu»
Dois às 10
Hoje às 12:09
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
14 ago, 09:30
Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo
Novelas
14 ago, 08:56
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
Hoje às 11:13
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Novelas
14 ago, 08:15
Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial
Novelas
Hoje às 09:49
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10