TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 28 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Pai de vencedor do Secret Story sofre AVC e choca o País: «Todos estamos sujeitos»
1ª Companhia
Hoje às 10:11
1
Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1
Secret Story
19 dez 2025, 19:58
2
Hotel vende camas, sofás e móveis de luxo a partir de 20 euros. Saiba como adquirir
Dois às 10
26 jan, 16:00
3
Camas, sofás e móveis: hotel vai está a vender o seu recheio a partir de 25 euros
12 jan, 10:14
4
Depressão Kristin deixa casa de apresentadora portuguesa destruída - e há imagens
V+ TVI
Há 3h e 3min
5
Ao fim de 15 anos, Sara Barradas e José Raposo anunciam nova fase da relação: «Já era uma coisa que queríamos fazer»
Dois às 10
Ontem às 10:41
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira afetada pela depressão Kristin: «Mexe com o meu sistema e não consegui»
1ª Companhia
Há 3h e 43min
Liliana admite que enviou uma mensagem ao ex-noivo Zé: «Fui sincera com o Fábio»
Dois às 10
Há 3h e 47min
Vem aí em «Terra Forte»: Em fúria, Rufino confronta Manuel e faz uma exigência séria
Novelas
Hoje às 10:06
“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico
Novelas
Ontem às 16:33
Este vídeo já fez rir mais de um milhão. Instrutor Joaquim apanha apontamentos que Filipe escreveu sobre o militar
1ª Companhia
Hoje às 08:38
Vem aí em «A Protegida»: Hector envolve JD numa proposta suspeita
Novelas
Hoje às 09:24
TVI PLAYER
Amor à Prova: Carlos faz-se passar pelo ginecologista de Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:00
"Nunca vi uma coisa assim": roda gigante na Figueira da Foz caiu durante tempestade
Novo Dia
Hoje às 09:46
1ª Companhia - Extra - 28 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Eleições Presidenciais: veja aqui o debate de António José Seguro e André Ventura na íntegra
Presidenciais 26
Ontem às 22:43
Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante
Dois às 10
Há 1h e 30min
Terra Forte: Flor quer voltar para os Açores
Terra Forte
Ontem às 23:20
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Idoso de 81 anos apanhado a matar três cães. O testemunho da vizinha que viu tudo é impressionante
Dois às 10
Há 1h e 30min
Depressão Kristin mata duas pessoas. Eis o que se sabe sobre as vítimas mortais
Dois às 10
Há 1h e 45min
Durante um programa da TVI, Beatriz implorou para encontrar estas duas pessoas. Hoje, a TVI realiza o emotivo reencontro
Dois às 10
Há 2h e 17min
Jovem vítima de acidente de viação reencontra, em direto, quem a salvou na estrada
Dois às 10
Há 2h e 21min
António José Seguro deixa promessa a Cristina Ferreira caso seja eleito Presidente da República
Dois às 10
Há 2h e 29min
Residente nas Caldas da Rainha, António José Seguro descreve rasto de destruição a caminho dos estúdios da TVI
Dois às 10
Há 2h e 35min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se
Novelas
26 jan, 10:59
Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco
Novelas
25 jan, 11:26
«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento
Novelas
26 jan, 16:06
Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves
Novelas
26 jan, 13:53
Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»
Novelas
26 jan, 14:25
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice
Novelas
26 jan, 09:29