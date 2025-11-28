Ganhe 5000€ em cartão!
Diário da Manhã - 28 de novembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 28 de novembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»

Secret Story
Ontem às 18:34

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Dois às 10
Hoje às 08:51

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Novelas
Hoje às 09:25

Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro

Secret Story
Ontem às 19:33

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Dois às 10
Ontem às 16:30

Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

Novelas
Hoje às 09:58

Secret Story 9 - Extra - 28 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:05

A Protegida: Margarida e Gina desentendem-se?

A Protegida
Hoje às 00:30

Secret Story 9 - Especial - 27 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:45

Prometido é devido: Concorrentes do Secret Story recebem encomenda especial de Cristina Ferreira

Secret Story
Há 2h e 48min

Terra Forte: Sammy encontra o homem contratado por Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 22:15

Nem uma atividade natalícia traz paz à casa: Tensão sobe com Leandro no centro das provocações

Secret Story
Há 1h e 23min
Corpo retirado de uma campa confundido com «vítima inconsciente» no cemitério. O depoimento de quem presenciou os furtos

Dois às 10
Há 1h e 25min

O desejo de Natal deste menino de oito anos com uma doença rara está a emocionar todos

Dois às 10
Há 2h e 25min

Maria sobre a doença do filho: «Faz muita confusão ver ferros a sair da perna de uma criança de oito anos»

Dois às 10
Há 2h e 32min

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Dois às 10
Há 2h e 43min

Após ser absolvida de um alegado crime, ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros confessa: «Fica para sempre no imaginário público»

Dois às 10
Há 2h e 43min

Há um lado da vida da ex-bastonária da Ordem dos Enfermeiros, absolvida de um alegado desvio de 63 mil euros, que poucos conhecem

Dois às 10
Há 2h e 51min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 11:26

Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?

Novelas
Ontem às 10:55

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
26 nov, 11:41

«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme

Novelas
26 nov, 15:12

Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores

Novelas
26 nov, 15:47

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Novelas
Ontem às 10:20