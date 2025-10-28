TVI PLAYER
Diário da Manhã - 28 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
V+ TVI
Ontem às 11:20
1
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
Dois às 10
Há 2h e 47min
2
Depois de matar a mãe, filho da vereadora de Vagos cometeu outro ato macabro ligado à família
Dois às 10
Hoje às 09:38
3
05:07
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
Secret Story
Há 3h e 45min
4
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
5
Bernardina Brito
Dois às 10
Há 2h e 52min
6
EM DESTAQUE
«Casei sozinha»: A história surreal do segredo de Marisa Susana, que tem um detalhe 'picante'
Secret Story
Há 1h e 11min
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
Dois às 10
Há 2h e 47min
O lado mais ternurento de Bruno de Carvalho finalmente revelado. Esta é a declaração de amor que está a derreter tudo e todos
Secret Story
Há 2h e 3min
A confissão inesperada de Cristina Ferreira sobre o tema do momento: «Não gosto nada»
Secret Story
Há 3h e 57min
O casamento quase secreto que uniu Marco Paulo e Cinha Jardim — e do qual nasceram 13 filhos
V+ TVI
Há 2h e 25min
Ainda não nasceu e já é um ‘fenómeno’ da Internet: A bebé mais popular de Portugal
Secret Story
Há 2h e 45min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 28 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
Secret Story
Há 3h e 45min
A Protegida: Laura revolta-se com Jorge e impõe-lhe limites
A Protegida
Ontem às 23:20
«Doença grave»: Concorrentes debatem teorias e ficam cada vez mais perto de um segredo
Secret Story
Há 33 min
Secret Story 9 - Especial - 27 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 19:10
Em momento a sós, Pedro Jorge e Marisa aproveitam para 'matar saudades'
Secret Story
Há 1h e 5min
A ACONTECER
De “Pequenos Gigantes” à banda sonora de “Terra Forte”: Beatriz Teixeira cumpre 'profecia' de Goucha e David Carreira
Dois às 10
Há 28 min
Mulher de 44 anos é morta à facada em casa pelo namorado
Dois às 10
Há 1h e 3min
Militar da GNR que morreu durante perseguição a lancha é familiar de cara da TVI
Dois às 10
Há 1h e 13min
Vídeo chocante mostra aluno agredido violentamente no recreio escolar
Dois às 10
Há 1h e 27min
Cristina Ferreira alerta para perigo que jovem de 18 anos enfrenta devido a ameaças do ex-namorado preso: «Se fosse mãe, eu não estaria descansada»
Dois às 10
Há 1h e 47min
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
Dois às 10
Há 1h e 48min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Saiba tudo o que aconteceu, no cruzeiro, na noite que Flor caiu ao mar
Novelas
Há 3h e 14min
Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio
Novelas
Há 3h e 44min
Era considerada uma das mulheres mais bonitas nos anos 2000. Como está agora?
Novelas
Há 3h e 35min
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo surge mascarada e seguidores reparam em algo comovente: «É igual à tia Sara»
Novelas
Ontem às 15:35
Filho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey conquista corações ao imitar gesto do pai
Novelas
Ontem às 14:34
Vem aí em «Terra Forte»: Quem é Cobra, o homem que Maria de Fátima confia de olhos fechados?
Novelas
Hoje às 09:41