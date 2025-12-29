TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 29 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com
Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
01:27
Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos
Secret Story
Há 3h e 34min
1
Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu
Dois às 10
Há 3h e 26min
2
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
Dois às 10
Ontem às 17:00
3
Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa
Secret Story
21 nov, 11:27
4
Homem a conduzir
23 dez 2024, 12:14
5
Gala Secret Story
Dois às 10
Há 3h e 11min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final
Secret Story
Hoje às 00:50
Pedro lança forte acusação e deixa Marisa incrédula: «empurrares-me três vezes...»
Secret Story
Há 3h e 15min
Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu
Dois às 10
Há 3h e 26min
Vem aí «Terra Forte»: Marcus perde a cabeça e deixa os filhos fora de casa
Novelas
Há 2h e 44min
Vem aí «Terra Forte»: Flor acorda e o plano de Maria de Fátima vai por água abaixo
Novelas
Há 3h e 32min
Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»
Secret Story
Ontem às 19:16
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 28 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
Secret Story
Hoje às 00:57
A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final
Secret Story
Hoje às 00:33
Inédito! Finalistas reagem às histórias dos segredos dos ex-concorrentes
Secret Story
Há 2h e 43min
«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido
Secret Story
Há 57 min
Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa
Secret Story
Há 1h e 14min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue
Dois às 10
Há 4 min
Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»
Dois às 10
Há 31 min
Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar
Dois às 10
Há 37 min
Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»
Dois às 10
Há 39 min
Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»
Dois às 10
Há 43 min
Leandro sentiu-se vítima de homofobia: «Eu queria que eles parassem com aquilo»
Dois às 10
Há 53 min
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque
Novelas
Há 1h e 50min
Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro
Novelas
Há 1h e 30min
O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança
Novelas
Há 1h e 26min
«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante
Novelas
26 dez, 10:24
«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial
Novelas
Ontem às 08:41
Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura
Novelas
Ontem às 14:21