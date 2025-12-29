Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Diário da Manhã - 29 de dezembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 29 de dezembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Qual a razão para não se despedir de Marisa? A resposta de Pedro surpreende todos

Secret Story
Há 3h e 34min
Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Dois às 10
Há 3h e 26min
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
Ontem às 17:00
Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Secret Story
21 nov, 11:27
Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
Gala Secret Story

Dois às 10
Há 3h e 11min
EM DESTAQUE

O inesperado aconteceu: Leandro foi expulso pelos portugueses a 3 dias da final

Secret Story
Hoje às 00:50

Pedro lança forte acusação e deixa Marisa incrédula: «empurrares-me três vezes...»

Secret Story
Há 3h e 15min

Este foi o comentário de Liliana que mereceu ovação do público. E até Pedro Jorge reagiu

Dois às 10
Há 3h e 26min

Vem aí «Terra Forte»: Marcus perde a cabeça e deixa os filhos fora de casa

Novelas
Há 2h e 44min

Vem aí «Terra Forte»: Flor acorda e o plano de Maria de Fátima vai por água abaixo

Novelas
Há 3h e 32min

Há um novo bebé na vida de Liliana Filipa: «Bem-vinda, Sofia»

Secret Story
Ontem às 19:16

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 28 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação

Secret Story
Hoje às 00:57

A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final

Secret Story
Hoje às 00:33

Inédito! Finalistas reagem às histórias dos segredos dos ex-concorrentes

Secret Story
Há 2h e 43min

«Tu és ingénua em relação ao Pedro»: Liliana alerta Marisa sobre comportamentos do marido

Secret Story
Há 57 min

Este foi o momento mais difícil na casa para Pedro. E não envolve Marisa

Secret Story
Há 1h e 14min
A ACONTECER

Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue

Dois às 10
Há 4 min

Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»

Dois às 10
Há 31 min

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Dois às 10
Há 37 min

Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»

Dois às 10
Há 39 min

Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»

Dois às 10
Há 43 min

Leandro sentiu-se vítima de homofobia: «Eu queria que eles parassem com aquilo»

Dois às 10
Há 53 min
NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Novelas
Há 1h e 50min

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Novelas
Há 1h e 30min

O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança

Novelas
Há 1h e 26min

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
26 dez, 10:24

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
Ontem às 08:41

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Novelas
Ontem às 14:21