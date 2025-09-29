TVI PLAYER
Diário da Manhã - 29 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Há 2h e 15min
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
V+ TVI
26 set, 13:12
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Hoje às 00:03
02:02
Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé
Secret Story
Ontem às 23:00
Tragédia a triplicar: Acidente mata três ex-concorrentes de reality show
Secret Story
Ontem às 18:35
Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou
Dois às 10
Hoje às 09:14
Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé
Secret Story
Há 2h e 8min
É aqui que fica a Fonte dos Namorados, o local onde Cristina Ferreira lançou a moeda antes de conhecer João Monteiro
Dois às 10
Há 52 min
Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel
Novelas
Há 2h e 18min
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Há 2h e 15min
Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 21:47
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Há 1h e 40min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:15
Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama
Secret Story
Há 3h e 31min
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Há 1h e 8min
Bruna passada com Sandro: «Provocações gratuitas, já lhe tinha pedido!»
Secret Story
Há 1h e 17min
Liliana confessa: «Fiz questão de dizer que tenho namorado... e foi o meu maior erro»
Secret Story
Há 48 min
O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas
Secret Story
Ontem às 22:20
Ralhou com o filho de 9 anos por estar a brincar na rua e acabou assassinada por este
Dois às 10
Há 59 min
Cristina Ferreira reage a caso de criança de 9 anos que matou a mãe à facada: «Isto é apenas uma opinião minha, muito pessoal»
Dois às 10
Há 1h e 2min
Menino de 9 anos mata a mãe à facada: «A mãe, com a facada no abdómen, pede um abraço ao filho»
Dois às 10
Há 1h e 8min
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Uma criança de 9 anos matou a mãe à facada à frente do irmão»
Dois às 10
Há 1h e 11min
Matheus nasceu com apenas dois dedos no pé. Tem um ano e vai amputar a perna direita
Dois às 10
Há 1h e 19min
Com um ano e quatro meses, Matheus vai ser submetido a amputação da perna direita
Dois às 10
Há 1h e 31min
Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro
Novelas
Ontem às 11:18
Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé
Novelas
27 set, 14:53
Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão
Novelas
26 set, 16:36
Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional
Novelas
Ontem às 08:45
Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa
Novelas
27 set, 11:00
A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»
Novelas
Hoje às 09:01