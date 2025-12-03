TVI PLAYER
Diário da Manhã - 3 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa
Dois às 10
Há 3h e 8min
1
Noite de tempestade causa estragos na casa de Nuno Markl
Dois às 10
5 nov, 09:10
2
José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»
Novelas
Ontem às 15:32
3
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
4
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
V+ TVI
1 dez, 18:43
5
Sou feliz ao lado da mulher que amo, mas escondo um segredo que pode mudar tudo: «Não quero perdê-la»
V+ TVI
Ontem às 15:29
6
Acabou a amizade. Luís Gonçalves revela afastamento de Bruno Savate e explica o motivo
Dois às 10
Há 1h e 26min
«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa
Novelas
Há 1h e 27min
«Bruxaria?»: Afonso Leitão faz afirmação inusitada ao falar da relação de Catarina Miranda
Secret Story
Ontem às 19:18
Aos 61 anos, Elsa Raposo diagnosticada com um cancro pela segunda vez
Secret Story
Ontem às 17:38
De luto, atriz TVI faz declaração de amor eterno: «Obrigada por tanto amor»
Novelas
Há 2h e 20min
Francisco Monteiro faz partilha arrepiante: «Impossível não chorar»
Secret Story
Ontem às 18:57
Secret Story 9 - Extra - 3 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
A Protegida: Mariana fica sem cabeça para Hector e diz-lhe tudo
A Protegida
Hoje às 00:50
Dylan revela conversa com os pais após a sua saída da casa: «Não está a ser um momento fácil»
Dois às 10
1 dez, 11:19
Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»
Dois às 10
Há 1h e 33min
Secret Story 9 - Especial - 2 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Terra Forte: Há más notícias sobre Vivi
Terra Forte
Ontem às 22:25
Quando já tinha desistido do meu casamento, a minha mulher fez o impensável «Mudou tudo...»
Confissões
Há 4 min
Rafael acordou amputado, após um acidente do qual não se lembra
Dois às 10
Há 10 min
A história que poucos conhecem. Mulher de candidato à Presidência da República morreu pouco antes da sua candidatura
Dois às 10
Há 21 min
Este candidato à Presidência da República é reconhecido pela sua «capacidade argumentativa e coerência ideológica»
Dois às 10
Há 25 min
Cláudio Ramos entra em discórdia com Susana Dias Ramos sobre bens matrimoniais: «Fiquei enervado por causa de ti»
Dois às 10
Há 56 min
Filhos de pais separados devem ou não dividir-se entre casas? Psicóloga explica
Dois às 10
Há 1h e 2min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:44
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
1 dez, 18:08
Ruy de Carvalho comove o país com mensagem especial: «Esta grandiosa alegria quase a chegar aos 99 anos»
Novelas
Ontem às 15:48
Momento inesquecível: Fernanda Serrano realiza o maior sonho da filha mais nova
Novelas
Ontem às 16:38
José Raposo faz revelação emocionante sobre o passado: «Quando eu e a João nos separámos fiquei 8 meses...»
Novelas
Ontem às 15:32
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
1 dez, 15:03