TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 3 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Há 3h e 50min
1
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Novelas
Ontem às 13:11
2
Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI
Novelas
15 jul 2025, 14:58
3
Todos conhecem o Comandante José Moutinho, mas poucos viram a mulher que lhe roubou o coração. Nós mostramos
1ª Companhia
Há 3h e 43min
4
03:43
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 17:59
5
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Há 1h e 8min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: «Uma democracia é uma democracia»
Dois às 10
Há 1h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
Há 2h e 22min
Marcia Soares vive situação caricata com a avó: «O que estás a fazer?!»
1ª Companhia
Ontem às 22:00
Noivo de Maria Botelho Moniz afetado pela depressão Kristin: «Recuperar o que é possível»
Dois às 10
Hoje às 09:29
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
Hoje às 09:51
Mais de 1 milhão de pessoas viram: Instrutor Joaquim reage à imitação viral de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 1h e 26min
TVI PLAYER
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»
Dois às 10
Há 1h e 46min
Amor à Prova: Bruno tenta convencer Sara a não casar com Cris
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Cláudio Ramos para André Ventura: “O António José Seguro defende-se sem o atacar e o André ataca demasiado”
Dois às 10
Há 2h e 15min
André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”
Dois às 10
Há 1h e 58min
"O que vem aí será ainda pior": descargas de barragens espanholas podem agravar a situação
CNN Top Story
Hoje às 09:59
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»
Dois às 10
Há 1h e 46min
André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”
Dois às 10
Há 1h e 58min
Cláudio Ramos confronta André Ventura sobre cartazes dirigidos à comunidade cigana
Dois às 10
Há 2h e 0min
Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?”
Dois às 10
Há 2h e 6min
André Ventura garante: “Se vencer, será a maior mudança no sistema político desde o 25 de abril”
Dois às 10
Há 2h e 8min
André Ventura apela aos portugueses: “Deem-me uma oportunidade”
Dois às 10
Há 2h e 9min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Há 3h e 57min
Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo
Novelas
Ontem às 09:59
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Ontem às 10:17
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
1 fev, 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23