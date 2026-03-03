TVI PLAYER
Diário da Manhã - 3 de março de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
Ontem às 14:22
1
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
2
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
Ontem às 16:37
3
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
4
02:07
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
Secret Story
Há 2h e 21min
5
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
Dois às 10
Há 1h e 12min
6
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis
Secret Story
Há 53 min
Arrepiante. Rute Cardoso mostra os filhos e detalhe não passa despercebido: «Pequeno Diogo Jota»
Dois às 10
Há 3h e 17min
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero
Novelas
Há 39 min
Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
Dois às 10
Há 1h e 12min
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
V+ TVI
Há 56 min
Depois de uma sanção, estes são os nomeados do Secret Story 10: saiba quem está em risco
Secret Story
Ontem às 23:01
TVI PLAYER
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 3 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 01:05
Secret Story - Especial - 2 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
Secret Story
Há 2h e 21min
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
1 mar, 21:30
Terra Forte: Sammy faz descoberta assustadora sobre a morte da mãe de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:05
Criança de 3 anos cai do terceiro andar. Estava sozinho em casa: "Um popular viu o menino no chão"
Dois às 10
Há 11 min
Enfrentou um cancro, uma depressão e o fim de uma relação onde foi traída
Dois às 10
Há 44 min
Mariline sobre a sua profissão: “Foi uma vergonha eu ter ficado com um diagnóstico de cancro”
Dois às 10
Há 51 min
Durante diagnóstico de cancro, Mariline descobriu traição do marido
Dois às 10
Há 59 min
Aos 85 anos, esta mulher faz algo que ninguém jamais imaginaria
Dois às 10
Há 1h e 15min
Médica Isabel do Carmo tem 85 anos e continua a dar consultas
Dois às 10
Há 1h e 18min
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
Ontem às 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor
Novelas
Há 3h e 38min
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»
Novelas
Ontem às 15:01
O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos
Novelas
Ontem às 15:35
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico
Novelas
Ontem às 15:21
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta
Novelas
Há 2h e 33min