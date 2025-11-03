TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 3 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
02:05
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Secret Story
Hoje às 00:40
1
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
Secret Story
Hoje às 00:50
2
00:50
Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»
Secret Story
Há 3h e 5min
3
Mariana, concorrente do «Secret Story»
Dois às 10
Há 2h e 17min
4
Mal saiu do «Secret Story», Mariana conversou com Vera e apanhou grande surpresa
Dois às 10
Há 1h e 43min
5
01:08
Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»
Secret Story
Há 2h e 46min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única
Secret Story
Hoje às 00:50
A vida do viúvo de Susana Gravato desde a tragédia que abalou a família e chocou o país
V+ TVI
Há 3h e 27min
Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial
Dois às 10
Hoje às 08:43
Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?
Novelas
Há 3h e 16min
Jovem de Almada desaparecida há mais de 20 dias. Mãe de Noori faz nova partilha preocupante
Dois às 10
Hoje às 09:04
Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz
Novelas
Há 3h e 14min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 2 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim
Secret Story
Hoje às 00:40
Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’
Secret Story
Há 1h e 28min
Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara
Secret Story
Há 1h e 17min
Marisa Susana aperta com Marisa e Pedro: «Vocês devem ter um segredo juntos»
Secret Story
Há 58 min
Leandro compara a Casa a “galinheiro” e recebe resposta dura de Bruna
Secret Story
Há 50 min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Burlão usou identidade de Cláudio Ramos e enganou mulher: «Foi dizer à minha mãe que era minha namorada»
Dois às 10
Há 1h e 4min
Não esteve com Rui, mas falou com Vera. Foi assim a primeira noite de Mariana fora do «Secret Story» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 52min
Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 1h e 56min
Após sair do «Secret Story 9», Mariana fala sobre Liliana: «É muito complicada»
Dois às 10
Há 2h e 4min
Mariana reage a comentários que recebeu sobre o seu físico: «É um vício»
Dois às 10
Há 2h e 4min
Mariana revela com quem passou a primeira noite fora do «Secret Story 9». E não foi com Rui
Dois às 10
Há 2h e 19min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?
Novelas
Há 3h e 16min
Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete
Novelas
Ontem às 14:17
«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças
Novelas
Ontem às 15:53
«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante
Novelas
Há 3h e 32min
«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego
Novelas
Há 3h e 31min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha
Novelas
Hoje às 09:31