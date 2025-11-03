Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Diário da Manhã - 3 de novembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 3 de novembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

02:05

Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim

Secret Story
Hoje às 00:40
1

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Secret Story
Hoje às 00:50
2
00:50

Vai acertar no segredo? Ana revela que vai usar o botão grátis com Pedro Jorge: «Ouvi a Marisa...»

Secret Story
Há 3h e 5min
3

Mariana, concorrente do «Secret Story»

Dois às 10
Há 2h e 17min
4

Mal saiu do «Secret Story», Mariana conversou com Vera e apanhou grande surpresa

Dois às 10
Há 1h e 43min
5
01:08

Tiro certeiro? Leandro e Liliana falam do segredo de Marisa: «Vão todos cair do sofá»  

Secret Story
Há 2h e 46min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Secret Story
Hoje às 00:50

A vida do viúvo de Susana Gravato desde a tragédia que abalou a família e chocou o país

V+ TVI
Há 3h e 27min

Apoiada em público. Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, emociona com abraço a pessoa especial

Dois às 10
Hoje às 08:43

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Novelas
Há 3h e 16min

Jovem de Almada desaparecida há mais de 20 dias. Mãe de Noori faz nova partilha preocupante

Dois às 10
Hoje às 09:04

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Novelas
Há 3h e 14min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 2 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Todos querem ver: Mariana fica a saber que Marisa e Pedro são um casal. E é a primeira a reagir assim

Secret Story
Hoje às 00:40

Frente a frente entre Marisa e Pedro Jorge deixa a casa ‘em chamas’

Secret Story
Há 1h e 28min

Bruno Simão vai ao encontro de Pedro Jorge e grita-lhe na cara

Secret Story
Há 1h e 17min

Marisa Susana aperta com Marisa e Pedro: «Vocês devem ter um segredo juntos»

Secret Story
Há 58 min

Leandro compara a Casa a “galinheiro” e recebe resposta dura de Bruna

Secret Story
Há 50 min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Burlão usou identidade de Cláudio Ramos e enganou mulher: «Foi dizer à minha mãe que era minha namorada»

Dois às 10
Há 1h e 4min

Não esteve com Rui, mas falou com Vera. Foi assim a primeira noite de Mariana fora do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 1h e 52min

Mariana revela conversa com Vera após sair do «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 1h e 56min

Após sair do «Secret Story 9», Mariana fala sobre Liliana: «É muito complicada»

Dois às 10
Há 2h e 4min

Mariana reage a comentários que recebeu sobre o seu físico: «É um vício»

Dois às 10
Há 2h e 4min

Mariana revela com quem passou a primeira noite fora do «Secret Story 9». E não foi com Rui

Dois às 10
Há 2h e 19min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor descai-se e o seu plano é descoberto?

Novelas
Há 3h e 16min

Exclusivo «A Protegida»: Laura arrasta Clarice pelos cabelo e expulsa-a do palacete

Novelas
Ontem às 14:17

«Não tenho palavras»: Sara Prata larga tudo para abraçar uma missão comovente, que promete mudar a vida de muitas crianças

Novelas
Ontem às 15:53

«Aprovado?»: Sofia Arruda arrisca novo visual e o resultado é impressionante

Novelas
Há 3h e 32min

«Das mulheres mais sensuais»: Apresentadora deixa fãs eufóricos com sessão fotográfica de tirar o fôlego

Novelas
Há 3h e 31min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor e a família chegam ao Brasil para pôr o plano em marcha

Novelas
Hoje às 09:31