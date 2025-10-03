TVI PLAYER
Diário da Manhã - 3 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
V+ TVI
Ontem às 11:41
1
04:59
Cristina Ferreira apanha Liliana e Fábio em flagrante: «Ponham som!»
Dois às 10
Há 2h e 41min
2
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
3
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»
V+ TVI
1 out, 16:48
4
Alunos fazem pacto de morte em escola de Viseu: mãe evitou tragédia
V+ TVI
Ontem às 16:44
5
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
1 out, 12:34
6
EM DESTAQUE
«Tínhamos discutido um dia antes». Filho do ator Luís Aleluia não se despediu antes de o pai ter decidido partir
Dois às 10
Há 1h e 8min
Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story
Secret Story
Há 1h e 58min
Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?
Novelas
Há 2h e 59min
Este foi momento cúmplice de Liliana e Fábio que Cristina Ferreira apanhou em flagrante
Dois às 10
Há 2h e 8min
Sofia Aparício e Mariana Mortágua detidas: Catarina Furtado defende-as e faz exigência ao Governo
V+ TVI
Ontem às 17:32
Ana Barbosa conta onde gastou o prémio de 52 mil euros do Big Brother – e o tempo inesperado até o usar
Secret Story
Hoje às 08:31
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 3 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: Desorientado, Gonçalo faz um escândalo na fábrica
A Protegida
Ontem às 23:30
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Ontem às 10:04
Secret Story 9 - Especial - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
"Inocente! Inocente!" O momento em que Joana Marques soube que foi absolvida no processo movido pelos Anjos
CNN Hoje
Há 2h e 40min
Manhã quente na casa! Fábio e Liliana trocam sussurros e abraços matinais
Secret Story
Há 2h e 44min
A ACONTECER
Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida
Dois às 10
Há 44 min
Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»
Dois às 10
Há 47 min
Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»
Dois às 10
Há 48 min
Mais de 30 mil euros: Este é o valor que os Anjos deverão pagar depois de Joana Marques ter sido absolvida
Dois às 10
Há 1h e 4min
Depois da absolvição de Joana Marques, Anjos terão de pagar isto
Dois às 10
Há 1h e 8min
Sara recorda a forma insólita como descobriu que tinha cancro da mama
Dois às 10
Há 1h e 22min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary
Novelas
Há 2h e 21min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir
Novelas
Hoje às 09:14
Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?
Novelas
Ontem às 14:52
«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida
Novelas
Ontem às 16:54
«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol
Novelas
Ontem às 16:27
Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada
Novelas
Há 3h e 34min