Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 30 de abril de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 30 de abril de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Após três divórcios pelo mesmo motivo, famoso ator português decidiu procurar ajuda

V+ TVI
Ontem às 12:18
1

As mulheres da vida de Virgílio Castelo

V+ TVI
Ontem às 11:52
2

«Não vou ser dramática, mas vou ser...»: Marisa Liz partilha diagnóstico que mudou a sua vida

V+ TVI
Ontem às 12:18
3

Manifesto político! Marisa Liz usa vestido de inspiração palestiniana

27 ago 2025, 17:48
4

Liliana, concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
13 abr, 14:22
5

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

Novelas
9 jul 2025, 16:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Muito emocionada, Cristina Ferreira partilha o impensável sobre Ana: «Acho que ninguém percebeu»

Secret Story
Ontem às 17:13

Fora do Secret Story, Liliana descobre que o marido expôs a sua traição: «Não ficaste chateada com o Ricky?»

Dois às 10
Há 3h e 48min

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Novelas
Hoje às 09:27

Carolina Pinto sofre acidente de carro e o "culpado" fugiu: o relato impressiona

Secret Story
Há 3h e 39min

Após sair do Secret Story, Ana faz revelação que envolve o pai do filho: «Toda a gente vai ficar chocada»

Dois às 10
Ontem às 15:44

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 10:31

TVI PLAYER

Secret Story - Desafio Final - Extra - 30 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:15

Amor à Prova: Inesperadamente, Ana ajuda Melanie

Amor à Prova
Ontem às 22:30

Liliana explica traição na relação com Ricky: “Foi um episódio que…”

Dois às 10
Hoje às 11:26

Secret Story - Desafio Final - Especial - 29 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:45

Ariana admite que "vai perder a paciência" com esta concorrente. E não deixa nada por dizer

Secret Story
Há 2h e 45min

Sara abre o coração para falar sobre Hugo e não esconde a desilusão: «A insinuar que eu não valia a pena...»

Secret Story
Ontem às 23:02
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Fora do Secret Story, Liliana reage às declarações de Ricky - Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 3h e 20min

Ana Rita Clara: O projeto sobre segurança digital para crianças

V+ Fama
Há 3h e 38min

As primeiras imagens românticas de Mbappé e Ester Expósito

V+ Fama
Há 3h e 43min

Daniela Melchior contracena com ator de 'Bridgerton'

V+ Fama
Há 3h e 45min

Ruben Dias e Maya Jama: Paixão em Roma

V+ Fama
Há 3h e 45min

Liliana sobre mudança que enfrentou com Ricky: “A vida pregou-nos uma rasteira”

Dois às 10
Há 3h e 46min
Mais

NOVELAS

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Novelas
Hoje às 09:27

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

Novelas
Hoje às 08:51

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Novelas
Ontem às 16:36

Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

Novelas
28 abr, 17:03

Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

Novelas
Ontem às 14:32

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Novelas
Hoje às 10:31