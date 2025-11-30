TVI PLAYER
Diário da Manhã - 30 de novembro de 2025
Hoje às 07:40
Com Estela Machado.
É neto e filho de duas figuras incontornáveis do País e hoje uma referência na música portuguesa
Dois às 10
27 nov, 15:19
1
Martim Sousa Tavares
Dois às 10
27 nov, 15:16
2
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
27 nov, 11:54
3
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o
Secret Story
Ontem às 16:18
4
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
26 nov, 09:49
5
Famosa apresentadora de TV morre por insuficiência respiratória
V+ TVI
25 nov, 15:50
6
Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá
Dois às 10
28 nov, 16:34
“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer
Novelas
28 nov, 14:46
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante
Secret Story
28 nov, 16:20
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
28 nov, 10:44
Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
28 nov, 14:14
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre
Secret Story
28 nov, 15:44
Secret Story - Diário de Fim de Semana - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 16:45
A soluçar, Liliana lamenta: «Eu sou o quê, um monstro? (…) quem me dera que isto nunca tivesse acontecido»
Secret Story
Ontem às 21:48
A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa
Secret Story
Ontem às 16:41
Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
Secret Story 9 - Extra - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 00:35
Terra Forte: Sammy põe tudo em risco ao revelar demais a Cobra
Terra Forte
28 nov, 22:30
Diário da Manhã - 30 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:40
Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:15
Declaração inesperada: concorrente diz a Maria Cerqueira Gomes: «És linda...só estamos cá para te conhecer!»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
A dança épica da vitória! Emoção até ao último minuto - A equipa que conquista tudo e todos
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Abandono na infância: Sofia supera a dor da frieza materna e recebe surpresa emocionante
Momento certo
Ontem às 23:59
Equipa faz dança viral e Maria Cerqueira Gomes fica rendida: «Ganharam o meu coração!»
Ora Bolas
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
28 nov, 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
28 nov, 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
27 nov, 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
27 nov, 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
27 nov, 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
28 nov, 09:25