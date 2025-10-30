TVI PLAYER
Diário da Manhã - 30 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal
Novelas
Ontem às 09:59
1
Café
1 abr 2024, 16:44
2
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
3
É português e está a gerar confusão: eis o nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans
V+ TVI
Ontem às 14:50
4
É assim que o filho de Susana Gravato tem vivido após matar a mãe. E a roupa que usa tem um significado
Dois às 10
Há 2h e 48min
5
O que Susana Gravato terá descoberto antes de ser morta pelo filho: novo detalhe pode mudar tudo no caso da vereadora de Vagos
V+ TVI
Ontem às 11:49
6
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira anuncia gravidez de atriz da TVI: «Está a viver um período feliz»
Dois às 10
Há 1h e 20min
Solteiro, Zé foi visto com famosa atriz portuguesa. E não foi a única
Secret Story
Ontem às 17:17
«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado
Novelas
Ontem às 16:34
Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português
Dois às 10
Ontem às 16:24
Bomba! Inês Morais está solteira. Namoro com Pedrinho chega ao fim e estes são os detalhes
Secret Story
Ontem às 11:14
Jéssica Vieira mostra nova silhueta e revela o segredo da transformação física
Secret Story
Ontem às 16:19
Secret Story 9 - Extra - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Secret Story 9 - Especial - 29 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
A Protegida: Laura e Óscar são apanhados em flagrante
A Protegida
Ontem às 23:15
Cristina Ferreira acaba o Especial de voz embargada e de lágrimas nos olhos
Secret Story
Ontem às 22:16
«Ninguém me tira que eles são um casal verdadeiro»: Liliana tem palpite sobre segredo
Secret Story
Ontem às 18:05
Terra Forte: Flor descobre toda a verdade sobre Maria de Fátima e a família
Terra Forte
Ontem às 22:05
Nuno Eiró revela o que o pai pensava sobre a sua homossexualidade
Dois às 10
Há 2 min
Já não esconde. Nuno Eiró mostra-se mais feliz do que nunca ao lado do namorado
Dois às 10
Há 10 min
Cristina Ferreira relembra imprevisto em «Somos Portugal»: «Nunca mais fomos convidados»
Dois às 10
Há 14 min
Bárbara Norton de Matos alvo de chantagem por parte da filha. Polémica é exposta nas redes sociais
Dois às 10
Há 46 min
Gonçalo Quinaz sobre atitudes de Pedro Jorge com Marisa: «Não é bonito»
Dois às 10
Há 58 min
Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»
Dois às 10
Há 1h e 0min
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 44min
Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos
Novelas
Há 1h e 36min
«Estou farta desta gravidez»: Catarina Siqueira responde às críticas e fala sem filtros
Novelas
Ontem às 15:21
«Mais do que casar...»: Este é o tesouro inesperado que Ana Guiomar nunca tinha revelado
Novelas
Ontem às 16:34
Nora de Helena Isabel quebra o silêncio e revela segredo da gravidez que ninguém sabia
Novelas
Ontem às 16:18
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?
Novelas
Há 2h e 8min