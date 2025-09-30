TVI PLAYER
Diário da Manhã - 30 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
Ontem às 11:38
1
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 3h e 6min
2
Catarina Miranda voltou ao Dois às 10
Dois às 10
Há 3h e 6min
3
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
Ontem às 00:03
4
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»
Dois às 10
Hoje às 08:45
5
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro
Dois às 10
Ontem às 11:04
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora
Secret Story
Há 46 min
Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado
Secret Story
Há 1h e 4min
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 3h e 6min
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Há 2h e 45min
Filha de uma das apresentadoras mais bonitas da história da TVI casou e há um detalhe que está a emocionar
V+ TVI
Há 1h e 19min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Há 2h e 15min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»
Dois às 10
Há 3h e 10min
A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática
A Protegida
Hoje às 00:22
Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»
Dois às 10
Há 3h e 9min
Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Dois às 10
Há 1h e 2min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo
Dois às 10
Há 1h e 2min
Em direto, Ana revela à irmã que esta a salvou quando ia pôr termo à vida
Dois às 10
Há 1h e 30min
Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»
Dois às 10
Há 1h e 41min
Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»
Dois às 10
Há 1h e 43min
Ana recorda relação tóxica: «Dizia que estava comigo por pena»
Dois às 10
Há 1h e 44min
Aos cinco anos, Ana viveu num carro com a família
Dois às 10
Há 1h e 45min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Há 2h e 45min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Há 2h e 15min
Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora
Novelas
Há 3h e 26min
«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo
Novelas
Ontem às 15:39
Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras
Novelas
Ontem às 14:23
Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex
Novelas
Hoje às 09:00