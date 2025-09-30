Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 30 de setembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 30 de setembro de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025

V+ TVI
Ontem às 11:38
«Estás grávida?»: Catarina Miranda dá grande novidade a Cristina Ferreira

Dois às 10
Há 3h e 6min
Catarina Miranda voltou ao Dois às 10

Dois às 10
Há 3h e 6min
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
Ontem às 00:03
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Foi mais difícil ter visto o seu namorado ou estar na cama com o Fábio?»

Dois às 10
Hoje às 08:45
Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Dois às 10
Ontem às 11:04
Com Liliana em polémica dentro da casa, Zé mostra que também vive grandes mudanças cá fora

Secret Story
Há 46 min

Marisa Susana e Vera como nunca as vimos: Concorrentes 'viradas no avesso' e o motivo é bem gelado

Secret Story
Há 1h e 4min

Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Há 2h e 45min

Filha de uma das apresentadoras mais bonitas da história da TVI casou e há um detalhe que está a emocionar

V+ TVI
Há 1h e 19min

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Novelas
Há 2h e 15min

Secret Story 9 - Extra - 30 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:05

Cristina Ferreira questiona Catarina Miranda: «Estás grávida?»

Dois às 10
Há 3h e 10min

A Protegida - A Protegida: Carlota é encontrada com um bilhete aterrorizante - Gravação automática

A Protegida
Hoje às 00:22

Catarina Miranda assume relação com Afonso Leitão: «Eu nunca duvidei que o Afonso gostasse de mim»

Dois às 10
Há 3h e 9min

Secret Story 9 - especial - 29 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

Criança de 10 anos desaparecida desde julho é encontrada em casebre abandonado. Estava subnutrida e com cocaína no organismo

Dois às 10
Há 1h e 2min
Em direto, Ana revela à irmã que esta a salvou quando ia pôr termo à vida

Dois às 10
Há 1h e 30min

Ana sobre relações sexuais: «Fazia muitas vezes forçada para não ter de discutir e ter um bocadinho de paz»

Dois às 10
Há 1h e 41min

Ana sobre relação tóxica: «A maioria das discussões eram motivadas pelas relações sexuais, pela falta delas»

Dois às 10
Há 1h e 43min

Ana recorda relação tóxica: «Dizia que estava comigo por pena»

Dois às 10
Há 1h e 44min

Aos cinco anos, Ana viveu num carro com a família

Dois às 10
Há 1h e 45min
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?

Novelas
Há 2h e 45min

Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice

Novelas
Há 2h e 15min

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Novelas
Há 3h e 26min

«Foi extremamente difícil para mim em termos de saúde»: Rita Pereira enfrenta situação angustiante e assume tudo

Novelas
Ontem às 15:39

Momento arrepiante: gesto de Fernanda Serrano deixa o filho sem palavras

Novelas
Ontem às 14:23

Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex

Novelas
Hoje às 09:00