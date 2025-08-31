TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 31 de agosto de 2025
Hoje às 07:00
Com Ana Sofia Cardoso
Mais Vistos
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
1
"Não sei o que faça": Cristina Ferreira pede ajuda a todos
Dois às 10
29 ago, 09:58
2
Lembra-se de Cristina assim? A nossa apresentadora precisa de ajuda
Dois às 10
29 ago, 09:37
3
06:49
Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque
Big Brother
Ontem às 23:17
4
08:51
Kina surpreende concorrentes com um mimo muito especial
Big Brother
Ontem às 23:30
5
«Não são só nódoas negras»: Vânia Sá revela marcas invisíveis da violência
Big Brother
29 ago, 12:18
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Carolina Braga fala do fim do namoro com Diogo Bordin: “Há muita coisa que eu sei que não sei"
Dois às 10
29 ago, 13:01
Carolina Braga revela as razões do fim do namoro com Diogo Bordin e qual é o papel de António Leal e Silva
Big Brother
29 ago, 15:53
A família de Madalena Aragão e João Neves está a crescer: «O melhor presente de sempre»
Novelas
29 ago, 16:16
«Este vídeo não se pode perder»: Diogo Amaral mostra momento hilariante das férias com Jessica Athayde em Bali
Novelas
29 ago, 15:09
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
V+ TVI
29 ago, 12:43
Imagens irresistíveis: O bebé de Maria Botelho Moniz num momento único
Big Brother
29 ago, 11:11
TVI PLAYER
Um dos momentos mais aguardados: Concorrentes ficam a saber o que aconteceu no mundo e as reações são de choque
Big Brother
Ontem às 23:17
Big Brother - Especial - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 22:00
Kina surpreende concorrentes com um mimo muito especial
Big Brother
Ontem às 23:30
Há mais uma estrela de Hollywood a viver em Portugal e tem sido visto em Lisboa ao lado do namorado
V+ Fama
28 ago, 10:21
Big Brother - A Semana - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 01:10
Catarina Miranda reage ao noivado de Luíza Abreu em primeira mão: «Não posso falar muito sobre este assunto...»
Big Brother
Ontem às 23:21
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 31 de agosto de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Vai ou Racha - 31 de agosto de 2025
Vai ou Racha
Hoje às 02:00
Big Brother - A Semana - 31 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 01:10
Isaac Alfaiate, João Jesus e Evandro são «tramados» por mota e ficam cobertos de lama
Congela
Hoje às 00:00
Marta Gil, Sílvia Rizzo e Isaac Alfaiate são surpreendidos por mulher a vomitar e o cenário é de terror
Congela
Ontem às 23:59
Congela - 30 de agosto de 2025
Congela
Ontem às 23:30
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Eva assume a Joel gostar de Talu
Novelas
29 ago, 11:19
Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida
Novelas
13 ago, 10:10
Vem aí «A Fazenda»: Júlia acusa Alba de ter protegido Duarte e permitido a violação
Novelas
29 ago, 09:16
Vem aí «A Fazenda»: Júlia quer justiça. Duarte terá de pagar pelo que fez
Novelas
29 ago, 09:16
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Novelas
28 ago, 11:13
Ana Guiomar comemora 37 anos ao lado de alguém muito especial
Novelas
28 ago, 09:49