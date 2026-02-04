TVI PLAYER
Diário da Manhã - 4 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso
1ª Companhia
Ontem às 10:12
1
Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega
Dois às 10
Ontem às 12:54
2
Separada de Francisco Monteiro, Bárbara Parada assume: «Só o mês de janeiro foi melhor que 2025 inteiro»
1ª Companhia
2 fev, 14:46
3
Bárbara Parada arrasa com vestido cheio de rendas e transparências: só custa 30 euros e está quase esgotado
Big Brother
2 set 2025, 15:56
4
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
5
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
24 nov 2025, 14:56
6
EM DESTAQUE
Segredo revelado: Esta é a data oficial do Secret Story - Casa dos Segredos 10
1ª Companhia
Ontem às 22:06
Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»
Dois às 10
Há 1h e 54min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy e Álvaro estão perto de desmascarar jogada de Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 34min
Menino de 13 anos, enfrentou a tempestade e impediu a família da tragédia
V+ TVI
Há 2h e 10min
Ruben e Tatiana Boa Nova mostram como o filho bebé já cresceu: «Parece que foi ontem»
Dois às 10
Há 2h e 37min
De chorar a rir! Filipe Delgado volta a ficar viral depois de novo pedido insólito
1ª Companhia
Ontem às 19:30
TVI PLAYER
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
Ontem às 12:51
Amor à Prova: Luz humilha Vítor
Amor à Prova
Ontem às 21:45
Mau tempo: "Próximas 24 horas vão ser muito complicadas" e "vida humana tem de ser prioritária"
CNN Breaking News
Há 1h e 25min
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:58
Exclusivo: namorado da condutora da Carris que foi morta pelo ex-companheiro fala à TVI
Jornal Nacional
Ontem às 22:24
Dois às 10 - Cristina Ferreira e Cláudio Ramos entrevistam André Ventura
Dois às 10
Ontem às 09:50
A ACONTECER
Cristina Ferreira preocupada com a próxima noite: «Vai mesmo chover muito»
Dois às 10
Há 22 min
Após anos de violência no namoro, Daniela refez a vida ao lado de um amigo da adolescência
Dois às 10
Há 59 min
Depois de lhe dizerem que não podia ser mãe, Daniela propôs ao namorado acabar a relação. A decisão dele vai deixá-lo sem palavras
Dois às 10
Há 1h e 7min
Dos 14 aos 17 anos, Daniela sofreu violência no namoro: “Sai daí que eu vou-te matar”
Dois às 10
Há 1h e 11min
Com apenas 14 anos, Daniela recebeu o primeiro estalo do namorado: “Apertava-me o pescoço, dava-me pontapés, empurrava-me contra as coisas”
Dois às 10
Há 1h e 17min
Mafalda foi obrigada a interromper gravidez: “É uma gravidez que não pode evoluir”
Dois às 10
Há 1h e 27min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Dani, após descobrir o que ela fez
Novelas
Hoje às 08:08
Exclusivo «Amor à Prova»: Pânico! Cris desmaia após a colheita
Novelas
Ontem às 10:05
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
2 fev, 09:53
Marido de Catarina Gouveia está internado há dias: «Não sabemos viver sem ti»
Novelas
Ontem às 09:51
«Esperem o resto da novela»: Sara Barradas e José Raposo revelam novo projeto pessoal
Novelas
Ontem às 18:03
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha é cruel com António e Flor, deixando-os desfeitos
Novelas
Ontem às 11:40