Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026

Hoje às 07:30
Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026 - TVI

Com Joana Carvalho

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Secret Story
1 jan, 01:02
1

O que mudou para Pedro e Marisa? Casal confessa situação inesperada

1ª Companhia
Ontem às 22:48
2

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
3

Estes dois ex-moranguitos aceitaram o desafio: Veja quem são estes recrutas da Primeira Companhia

1ª Companhia
1 jan, 23:28
4

Reconhece estes dois recrutas? Há algo que os une para além do desafio da Primeira Companhia

1ª Companhia
1 jan, 23:28
5

O silêncio terminou! Esta foi a razão para Leandro não ter felicitado a vitória de Pedro

Secret Story
Ontem às 17:43
6
Desaparecimento de Maycon: encontrados «vestígios na arriba» e um casaco dentro do carro submerso no mar

Secret Story
2 jan, 15:12

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

1ª Companhia
2 jan, 13:35

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
2 jan, 16:19

Quase correu mal. Recrutas desatam a rir na cara do comandante

1ª Companhia
2 jan, 15:40

Vem aí em «Terra Forte»: Amor proibido leva Sammy a quebrar regras para ver Flor em dia importante

Novelas
2 jan, 10:50

Filho de influencer morreu aos 5 anos depois de ser hospitalizado com uma gripe

2 jan, 11:45

Caso Maycon Douglas: As imagens dos destroços e do rasto do carro até ao mar

Jornal Nacional
Ontem às 11:49

A Protegida - JD reencontra a filha ao fim de dois anos

A Protegida
Ontem às 23:15

1ª Companhia - Diário de Fim de Semana - 3 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 16:25

"Foi encontrada na viatura apenas um casaco". Buscas por Maycon Douglas suspensas na Nazaré após condições adversas no mar

Jornal Nacional
2 jan, 23:13

1ª Companhia - A Semana - 3 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:50

Ruben Silvestre visita local onde Maycon Douglas desapareceu

1ª Companhia
Ontem às 23:42
Diário da Manhã - 4 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:30

Vai ou Racha - 4 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 01:05

A Protegida: JD comporta-se de maneira estranha ao reencontrar Gonçalo

A Protegida
Ontem às 23:59

A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica

A Protegida
Ontem às 23:59

Mariana apresenta a filha a JD: «Carlota, é o pai»

A Protegida
Ontem às 23:59

A Protegida: Jorge foge sem Clarice, deixando-a entregue aos mafiosos

A Protegida
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Novelas
2 jan, 09:00

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Novelas
29 dez 2025, 13:33

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

Novelas
2 jan, 10:28

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

Novelas
2 jan, 11:21

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

Novelas
2 jan, 09:59

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09