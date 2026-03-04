TVI PLAYER
Diário da Manhã - 4 de março de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
A coragem de denunciar, aos 12 anos, o que se passava: filha mais velha de Eduardo Madeira está a dar que falar
V+ TVI
2 mar, 16:37
1
Joana e Eduardo Madeira casaram-se há 9 anos: veja as fotos mais românticas do casal!
7 set 2022, 00:00
2
1,5 milhões em menos de 24 horas. O momento do Secret Story que ‘rebentou’ as estatísticas
Secret Story
Há 1h e 58min
3
Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Secret Story
2 mar, 14:22
4
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
Secret Story
21 fev, 20:20
5
Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»
Dois às 10
Ontem às 15:18
6
Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe uma surpresa inesquecível: «Foi tão bom»
Dois às 10
Há 3h e 24min
Filipe Delgado é o novo Zé Maria? Ex-recruta surpreendido por Manuel Luís Goucha em direto
Secret Story
Ontem às 16:31
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero
Novelas
Ontem às 12:00
Secret Story. Mãe de Catarina volta atrás e zanga-se com João: «Não vou admitir que chamem a minha filha de mentirosa»
Dois às 10
Ontem às 15:47
Notícia de última hora sobre Cristiano Ronaldo leva a interrupção de programa em direto
V+ TVI
Ontem às 11:43
Estas são as fotos mais sexy de Hélder, o «galã» do Secret Story 10: e deixam muito pouco à imaginação
Secret Story
Ontem às 14:26
Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem
Amor à Prova
Ontem às 22:40
Secret Story - Extra - 4 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:10
Famosa de 58 anos deixa Cristina Ferreira impressionada. Parece ter 40: “Há mulheres de 40 que não estão tão bem”
Dois às 10
Há 3h e 4min
Secret Story - Especial - 3 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: A verdade cruel sobre o que aconteceu à mãe de Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 23:15
Amor à Prova: Cris está a arriscar demais?
Amor à Prova
2 mar, 22:25
Diagnóstico de cancro tornou Ana Presidente da Junta de Freguesia
Dois às 10
Há 1h e 16min
Cancro permitiu a Ana realizar um sonho
Dois às 10
Há 1h e 25min
Ana Sofia Cardoso revela decisão que envolve o filho: “Preferi falar muito pouco”
Dois às 10
Há 1h e 41min
Professor Sapinho: veja como está o ator da icónica personagem de “Morangos com Açúcar” 25 anos depois
Dois às 10
Há 2h e 24min
Ninguém sabia disto. Estrela da TVI confessa infância conturbada: "Agora, lido bem"
Dois às 10
Há 2h e 26min
Teresa Silva confessa apoio a concorrente do “Secret Story 10"
Dois às 10
Há 2h e 32min
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí em «Terra Forte»: Em plena igreja, Maria de Fátima admite erro e decide entregar a casa a Flor
Novelas
Ontem às 09:01
Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»
Novelas
2 mar, 15:01
O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos
Novelas
2 mar, 15:35
Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico
Novelas
2 mar, 15:21
Vem aí em «A Protegida»: Óscar conhece a sua admiradora secreta
Novelas
Ontem às 10:06