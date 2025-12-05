TVI PLAYER
Diário da Manhã - 5 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim
Secret Story
Ontem às 10:50
1
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu
Secret Story
Ontem às 11:26
2
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
3 dez, 19:03
3
Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas
V+ TVI
Ontem às 14:40
4
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque
Secret Story
Ontem às 11:08
5
Finjo que não sei o que a minha mulher faz há anos: «Não consigo deixá-la»
V+ TVI
Ontem às 11:02
6
EM DESTAQUE
Já nasceu o segundo filho de Ruben e Tatiana Boa Nova! Veja a primeira imagem do casal com o bebé
Secret Story
Ontem às 19:40
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
Hoje às 08:58
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»
Dois às 10
Há 3h e 55min
Figura mítica do desporto português assume homossexualidade com fotos românticas
V+ TVI
Ontem às 14:40
Laura Figueiredo apanhada de surpresa com gesto tocante: «Emociona-me este cuidado dos meus filhos»
Novelas
Ontem às 16:58
Cristina Ferreira partilha vídeo raro de 1997: apresentadora surge com 19 anos em concurso de manequins
Secret Story
Ontem às 18:33
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 5 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:10
Como nunca a viu! Liliana desabafa para as câmaras após confronto tenso
Secret Story
Hoje às 08:52
A Protegida: Virgílio 'parte' o restaurante de Mariana
A Protegida
Hoje às 00:50
Secret Story 9 - Especial - 4 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:55
Unidas contra Liliana? Inês, Bruna e Marisa não perdem tempo e desabafam sobre a colega
Secret Story
Há 1h e 15min
«Pesa-te a consciência»: Inês arrasa Liliana e o motivo é o ex-namorado da concorrente
Secret Story
Há 1h e 45min
A ACONTECER
Aos 21 anos, Matilde encontrou a liberdade numa cadeira de rodas: «Antes da cadeira, não consiga ir atrás dos meus objetivos»
Dois às 10
Há 1h e 14min
Com 21 anos, Matilde sofre de síndrome de Tourette, perturbação neurológica e autismo
Dois às 10
Há 1h e 17min
«É a melhor concorrente da casa»: Gonçalo Quinaz, admite, sem rodeios, quem é o seu concorrente preferido do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 1h e 20min
Jéssica Vieira arrasa Liliana: «Ela respira toxicidade»
Dois às 10
Há 1h e 23min
Jéssica Vieira lamenta postura de Bruna: «Tenho muita pena»
Dois às 10
Há 1h e 39min
Gonçalo Quinaz fala de Liliana com carinho: «A minha menina»
Dois às 10
Há 1h e 39min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Protegida»: Anita fica desolada. E, não é por causa de Hector
Novelas
Há 3h e 12min
Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»
Novelas
Ontem às 16:27
Ana Guiomar desabafa sobre dia complicado: «Isto é muita emoção para um dia só»
Novelas
Há 2h e 52min
Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»
Novelas
Ontem às 16:14
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi podem vir a ser os novos donos da Açoreana?
Novelas
Hoje às 08:58