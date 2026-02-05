Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 5 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 5 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Loira deslumbrante: Mulher de José Moutinho soma elogios. E é um arraso

1ª Companhia
3 fev, 10:12
1

Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre

1ª Companhia
Ontem às 17:01
2

Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez

1ª Companhia
Ontem às 18:03
3

Noélia Pereira faz procedimento estético e o resultado é incrível! Veja o antes e o depois

Big Brother
2 jul 2024, 15:51
4

Ainda se lembra do casal sensação d'O Triângulo? Eles celebram dois anos de namoro e estas são as fotos mais apaixonadas

Big Brother
8 ago 2025, 16:13
5

A idade de Luísa Castel-Branco vai deixá-lo sem palavras...

Dois às 10
9 abr 2025, 11:46
6
Fotos nunca antes vistas. Pedro Jorge celebra a data mais especial da sua vida

1ª Companhia
Hoje às 10:56

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abandona Maria de Fátima após ultimato falhado

Novelas
Hoje às 09:31

“É um desespero”: Carolina Deslandes faz desabafo comovente sobre momento que está a viver

V+ TVI
Hoje às 10:33

Com a voz trémula, Cristina Ferreira destaca atitude nos bastidores da TVI: «Gosto muito de ver pessoas bondosas»

Dois às 10
Há 3h e 55min

Calças de treino largas: esta é a nova tendência de moda e nós escolhemos as mais giras e baratas

Há 3h e 0min

Amor à Prova: Eis os resultados sobre a saúde de Afonso

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
3 fev, 12:51

O que já passou e o que ainda vem aí: os mapas para entender o mau tempo

CNN Breaking News
Ontem às 22:40

1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

Bom dia Alegria
Hoje às 10:52

Terra Forte: Maria de Fátima fica arrasada ao saber que Rosinha é filha de Sammy

Terra Forte
Ontem às 23:00
TVI - Em cima da hora - 5 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 1h e 33min

TVI Jornal - 5 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Há 2h e 35min

Antigo amigo da família de Vanessa incendiou o seu carro e ameaçou-a durante tempos

Dois às 10
Há 3h e 48min

Vanessa vive aterrorizada com antigo amigo da família: “Começamos a viver em cativeiro”

Dois às 10
Há 3h e 53min

Cláudio Ramos para Patrícia: “Dá-me a sensação que abdicou da vida para dar a vida à mãe”

Dois às 10
Há 3h e 59min

Após a morte do pai, Patrícia perguntou à mãe: “Porque não morremos os três?”

Dois às 10
Hoje às 11:30
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Novelas
Hoje às 10:47

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Novelas
Hoje às 08:57

Catarina Gouveia atualiza estado de saúde do marido: «Vão decidir se será para intervencionar»

Novelas
Ontem às 16:09

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Novelas
Ontem às 17:03

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Novelas
Ontem às 15:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Novelas
Hoje às 10:13