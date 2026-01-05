Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Diário da Manhã - 5 de janeiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 5 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido

Secret Story
Ontem às 18:43
1

Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial

1ª Companhia
Ontem às 18:45
2

Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem

1ª Companhia
Ontem às 23:56
3

«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»

Secret Story
Ontem às 21:42
4

Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu

Secret Story
14 out 2025, 12:57
5

Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso

Secret Story
1 jan, 18:26
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»

1ª Companhia
Hoje às 09:01

Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:05

«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos

V+ TVI
Há 3h e 44min

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Hoje às 08:56

Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»

Dois às 10
2 jan, 16:19

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Novelas
Ontem às 16:58

TVI PLAYER

Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»

1ª Companhia
Há 1h e 48min

1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Andrea Soares partilha testemunho emotivo: «O nosso núcleo é aquele que menos nos vê »

1ª Companhia
Há 1h e 43min

TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Joana D'Arc faz revelação chocante: «Os meus colegas não sabem, mas...»

1ª Companhia
Há 1h e 46min

Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída

Dois às 10
Há 1h e 36min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Homem comprou flores para o funeral da mulher que planeava matar no dia seguinte. O desfecho foi inesperado

Dois às 10
Há 48 min

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

Dois às 10
Há 55 min

Desaparecimento de Maycon Douglas gera nova especulação: «Vamos ter novidades muito em breve»

Dois às 10
Há 1h e 2min

TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Inês e Dylan contam detalhes do pedido de namoro

Dois às 10
Há 1h e 26min

Inês revela surpresa com Dylan: “Foi um choque chegar cá fora e ver…”

Dois às 10
Há 1h e 27min
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Novelas
Hoje às 08:56

«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela

Novelas
Hoje às 08:02

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

Novelas
Há 2h e 27min

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Novelas
Ontem às 08:31

O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes

Novelas
3 jan, 08:34

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

Novelas
Há 3h e 17min