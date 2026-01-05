TVI PLAYER
Diário da Manhã - 5 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Maycon Douglas, ex-concorrente da Casa dos Segredos 8, continua desaparecido
Secret Story
Ontem às 18:43
1
Desaparecimento de Maycon Douglas: PJ avança com nova decisão que pode ser crucial
1ª Companhia
Ontem às 18:45
2
Óscar Romero morre aos 52 anos. Merche Romero já prestou homenagem
1ª Companhia
Ontem às 23:56
3
«Acabou». Em nova partilha, Fábio surpreende com declaração sobre Liliana: «Entre provas e verdades...»
Secret Story
Ontem às 21:42
4
Maycon Douglas passa por situação inesperada. Saiba o que aconteceu
Secret Story
14 out 2025, 12:57
5
Há novidades no caso Maycon: Carro do ex-concorrente terá sido encontrado submerso
Secret Story
1 jan, 18:26
6
EM DESTAQUE
Marcelo quebra silêncio sobre desaparecimento de Maycon Douglas: «Há algo muito importante que quero deixar escrito»
1ª Companhia
Hoje às 09:01
Este foi o primeiro recruta a ser eliminado da Primeira Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:05
«Ela contou-me logo...»: Zé Lopes quebra silêncio sobre morte do irmão de Merche Romero. Óscar Romero tinha 52 anos
V+ TVI
Há 3h e 44min
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Hoje às 08:56
Fora do Secret Story, Cristina Ferreira faz pedido a Liliana: «Era só isto que eu te queria dizer»
Dois às 10
2 jan, 16:19
«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar
Novelas
Ontem às 16:58
TVI PLAYER
Recrutas em lágrimas com a história de Sara Santos: «Perdi a minha filha»
1ª Companhia
Há 1h e 48min
1ª Companhia - Gala - 4 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Andrea Soares partilha testemunho emotivo: «O nosso núcleo é aquele que menos nos vê »
1ª Companhia
Há 1h e 43min
TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»
Dois às 10
Há 1h e 2min
Dois às 10
Há 1h e 2min
Joana D'Arc faz revelação chocante: «Os meus colegas não sabem, mas...»
1ª Companhia
Há 1h e 46min
Fora do “Secret Story 9”, Inês revela como soube que foi traída
Dois às 10
Há 1h e 36min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Homem comprou flores para o funeral da mulher que planeava matar no dia seguinte. O desfecho foi inesperado
Dois às 10
Há 48 min
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas
Dois às 10
Há 55 min
Desaparecimento de Maycon Douglas gera nova especulação: «Vamos ter novidades muito em breve»
Dois às 10
Há 1h e 2min
TVI avança com últimos desenvolvimentos no desaparecimento de Maycon Douglas: «Esta é a notícia mais recente»
Dois às 10
Há 1h e 2min
Inês e Dylan contam detalhes do pedido de namoro
Dois às 10
Há 1h e 26min
Inês revela surpresa com Dylan: “Foi um choque chegar cá fora e ver…”
Dois às 10
Há 1h e 27min
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage
Novelas
Hoje às 08:56
«Amor à Prova» estreia hoje: tudo o que precisa de saber sobre esta nova novela
Novelas
Hoje às 08:02
Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho
Novelas
Há 2h e 27min
Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»
Novelas
Ontem às 08:31
O comentário apaixonado de Pierre Gasly às imagens escaldantes de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
3 jan, 08:34
Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe
Novelas
Há 3h e 17min