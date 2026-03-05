TVI PLAYER
Diário da Manhã - 5 de março de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
«Debaixo dos lençóis é perigoso»: Noite escaldante agita a casa... e há quem "peça" o sinal de consentimento
Secret Story
Hoje às 09:08
1
Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto
Secret Story
Hoje às 09:01
2
Fazia swing e tinha três namoradas quando entrou no Secret Story. Hoje só tem olhos para uma mulher
Secret Story
Há 2h e 36min
3
Após pedir ajuda para pagar os tratamentos, atriz perde dura batalha contra o cancro
V+ TVI
Há 3h e 1min
4
Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI
Dois às 10
Ontem às 12:15
5
João Jesus
Dois às 10
Ontem às 11:58
6
EM DESTAQUE
Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»
Dois às 10
Há 1h e 13min
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
Ontem às 18:42
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»
Secret Story
Há 1h e 5min
Filipe Delgado é mesmo assim ou representou um papel na "1.ª Companhia"? «Não vou esconder...»
V+ TVI
Há 1h e 38min
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 50min
«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca
Dois às 10
Ontem às 16:15
TVI PLAYER
Amor à Prova: Vítor tem gesto comovente com Domingos
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Secret Story - Extra - 5 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Secret Story - Especial - 4 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
A ferver! Catarina e Norberto têm momento quente debaixo dos lençóis
Secret Story
Ontem às 19:52
Terra Forte: Marcus tem solução desoladora para Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:15
Amor à Prova: Afonso fica abalado ao saber qual é a doença que tem
Amor à Prova
3 mar, 22:40
A ACONTECER
Joana lança alerta. Filho, que está com pai, terá mandado mensagens de socorro
Dois às 10
Há 1h e 38min
Mudou a vida para cuidar da mãe com cancro e acabou por descobrir que ela tinha uma relação com o marido: “Sinto-me abandonada”
Dois às 10
Há 1h e 41min
“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita
Dois às 10
Há 1h e 47min
Bebé sem orelhas e sem céu da boca ficou com paralisia cerebral após cirurgia
Dois às 10
Há 1h e 48min
Sofia nasceu sem orelhas, sem céu da boca e com alterações no rosto
Dois às 10
Há 1h e 57min
"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying
Dois às 10
Há 2h e 7min
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Há 2h e 50min
Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado
Novelas
Ontem às 16:10
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama
Novelas
Ontem às 15:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa
Novelas
Há 3h e 13min
«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos
Novelas
Ontem às 10:29