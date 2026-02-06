TVI PLAYER
Diário da Manhã - 6 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
01:08
Hilariante! Noélia comete gafe no treino matinal e nem o Comandante Moutinho consegue conter-se
1ª Companhia
Há 2h e 52min
1
Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas
V+ TVI
Há 2h e 38min
2
Saúde obrigou Vera Kolodzig a abandonar o seu estilo de vida, mas nem todos concordaram. "Não há razão nenhuma"
V+ TVI
Ontem às 09:43
3
Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca
Dois às 10
Ontem às 15:11
4
«Ele andava perdido e finalmente voltou»: Márcia Soares finalmente confirma o que sente por Francisco Monteiro
V+ TVI
Ontem às 15:40
5
Cristiano Ronaldo
Dois às 10
Ontem às 15:00
6
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Há 2h e 32min
"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais
Dois às 10
Há 2h e 29min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Há 2h e 43min
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
Ontem às 18:22
O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos
Dois às 10
Há 3h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto
Novelas
Há 2h e 43min
Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica
Amor à Prova
Ontem às 21:40
Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória
Terra Forte
Ontem às 23:05
1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode
CNN Hoje
3 fev, 12:51
1ª Companhia - Especial - 5 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:15
Dois às 10 - Luísa Castel-Branco anuncia que se vai afastar da televisão
Dois às 10
Ontem às 09:50
Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”
Dois às 10
Há 4 min
A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”
Dois às 10
Há 15 min
Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”
Dois às 10
Há 25 min
A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país
Dois às 10
Há 27 min
Reação de Cristina Ferreira a jovem mãe de dois filhos que ficou sem lar na depressão Kristin: “Ficou aqui nada”
Dois às 10
Há 30 min
Jéssica tem 26 anos, dois filhos pequenos e perdeu a casa com a depressão Kristin- “Não consegui recuperar fotos, as primeiras roupas deles, eletrodomésticos, nada”
Dois às 10
Há 35 min
Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo
Novelas
Ontem às 10:47
Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso
Novelas
Ontem às 08:57
Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado
Novelas
Ontem às 16:16
Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»
Novelas
4 fev, 17:03
Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»
Novelas
4 fev, 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas
Novelas
Ontem às 10:13