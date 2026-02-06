Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 6 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 6 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

01:08

Hilariante! Noélia comete gafe no treino matinal e nem o Comandante Moutinho consegue conter-se

1ª Companhia
Há 2h e 52min
1

Vítimas do mau tempo nunca pensaram ter estes famosos das novelas a reerguer as suas casas

V+ TVI
Há 2h e 38min
2

Saúde obrigou Vera Kolodzig a abandonar o seu estilo de vida, mas nem todos concordaram. "Não há razão nenhuma"

V+ TVI
Ontem às 09:43
3

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Dois às 10
Ontem às 15:11
4

«Ele andava perdido e finalmente voltou»: Márcia Soares finalmente confirma o que sente por Francisco Monteiro

V+ TVI
Ontem às 15:40
5

Cristiano Ronaldo

Dois às 10
Ontem às 15:00
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade

1ª Companhia
Há 2h e 32min

"Querido, Mudei a Casa" vai partir para zonas afetadas pelo mau tempo. E está a pedir estes materiais

Dois às 10
Há 2h e 29min

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
Há 2h e 43min

Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração

Novelas
Ontem às 18:22

O pedido que comoveu Portugal teve resposta: pai e filha reencontram-se após 20 anos

Dois às 10
Há 3h e 5min

Vem aí em «Terra Forte»: Dudu sugere a Rosinha viverem em incesto

Novelas
Há 2h e 43min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Alice enfrenta Tomás com decisão bombástica

Amor à Prova
Ontem às 21:40

Terra Forte: Flor confessa a Sammy que nunca perdeu a memória

Terra Forte
Ontem às 23:05

1ª Companhia - Extra - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:55

Momento "raro" na Barragem de Castelo de Bode

CNN Hoje
3 fev, 12:51

1ª Companhia - Especial - 5 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 22:15

Dois às 10 - Luísa Castel-Branco anuncia que se vai afastar da televisão

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”

Dois às 10
Há 4 min

A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”

Dois às 10
Há 15 min

Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”

Dois às 10
Há 25 min

A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país

Dois às 10
Há 27 min

Reação de Cristina Ferreira a jovem mãe de dois filhos que ficou sem lar na depressão Kristin: “Ficou aqui nada”

Dois às 10
Há 30 min

Jéssica tem 26 anos, dois filhos pequenos e perdeu a casa com a depressão Kristin- “Não consegui recuperar fotos, as primeiras roupas deles, eletrodomésticos, nada”

Dois às 10
Há 35 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Armando volta à casa de Babi e nem imagina o motivo

Novelas
Ontem às 10:47

Vem aí em «Amor à Prova»: Segredo perigoso de Amália quase é desmascarado por Afonso

Novelas
Ontem às 08:57

Gesto comovente de crianças vítimas da tempestade deixa atriz de coração apertado

Novelas
Ontem às 16:16

Após um ano separada, atriz acarinhada confessa: «Fiquei num casulo e estava difícil sair»

Novelas
4 fev, 17:03

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, revela o que está a passar: «Não estou bem»

Novelas
4 fev, 15:22

Vem aí em «Amor à Prova»: Entre o medo e a verdade, Alice enfrenta horas decisivas

Novelas
Ontem às 10:13