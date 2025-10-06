TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 6 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»
Dois às 10
Há 3h e 38min
1
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
2
Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas
V+ TVI
Ontem às 09:09
3
Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país
Secret Story
Hoje às 00:26
4
04:42
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
Secret Story
Hoje às 00:48
5
Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)
Secret Story
24 set, 15:34
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»
Dois às 10
Há 3h e 10min
Tenho 32 anos e o meu namorado é 10 anos mais novo: «Toda a gente está contra»
V+ TVI
Há 2h e 28min
As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala
Secret Story
Há 2h e 25min
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento
Secret Story
Ontem às 23:33
A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder
Dois às 10
Há 2h e 55min
«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu
Novelas
Há 29 min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»
Secret Story
Há 1h e 7min
As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala
Secret Story
Há 2h e 25min
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Secret Story
Hoje às 00:47
Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»
Dois às 10
Há 1h e 55min
Nova ameaça para a relação de Fábio e Liliana? A concorrente atira: «Não sou ciumenta»
Secret Story
Há 1h e 38min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Sandro comenta conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre o «Secret Story 9» — Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 11 min
Sandro duvida dos sentimentos de Liliana: «Fiz mais força para esta união pela parte do Fábio»
Dois às 10
Há 17 min
Sandro sobre a relação de Liliana e Zé: «Batalhei muito para ela terminar esta relação»
Dois às 10
Há 18 min
Cláudio Ramos confronta Sandro sobre Liliana: «Se soubesses o segredo dela, continuavas a batalhar para ela terminar?»
Dois às 10
Há 18 min
Sandro comenta a relação de Fábio e Liliana: «O Fábio gosta mesmo da Liliana»
Dois às 10
Há 19 min
Sandro conta como Cristiano Ronaldo reagiu à sua entrada no «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 35 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido
Novelas
Ontem às 11:17
Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer
Novelas
4 out, 11:27
«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão
Novelas
Ontem às 16:33
«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu
Novelas
Há 29 min
«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado
Novelas
4 out, 08:29
Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri
Novelas
Há 2h e 33min