Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 6 de outubro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 6 de outubro de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Mais Vistos

Zé quebra o silêncio depois de Liliana terminar o namoro em direto: «Custa muito»

Dois às 10
Há 3h e 38min
1

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
29 set, 00:03
2

Cidade portuguesa entre as mais feias da Europa, segundo a imprensa internacional. E é uma das mais visitadas

V+ TVI
Ontem às 09:09
3

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Secret Story
Hoje às 00:26
4
04:42

A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Secret Story
Hoje às 00:48
5

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

Secret Story
24 set, 15:34
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Zé emite comunicado e não esconde desilusão com Liliana: «Mostrou-me que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar»

Dois às 10
Há 3h e 10min

Tenho 32 anos e o meu namorado é 10 anos mais novo: «Toda a gente está contra»

V+ TVI
Há 2h e 28min

As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala

Secret Story
Há 2h e 25min

É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa saber sobre o assunto do momento

Secret Story
Ontem às 23:33

A pergunta de Cristina Ferreira que Liliana não conseguiu responder

Dois às 10
Há 2h e 55min

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Novelas
Há 29 min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Gala - 5 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»

Secret Story
Há 1h e 7min

As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala

Secret Story
Há 2h e 25min

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Secret Story
Hoje às 00:47

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Dois às 10
Há 1h e 55min

Nova ameaça para a relação de Fábio e Liliana? A concorrente atira: «Não sou ciumenta»

Secret Story
Há 1h e 38min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Sandro comenta conversa que teve com Cristiano Ronaldo sobre o «Secret Story 9» — Veja a conversa completa

Dois às 10
Há 11 min

Sandro duvida dos sentimentos de Liliana: «Fiz mais força para esta união pela parte do Fábio»

Dois às 10
Há 17 min

Sandro sobre a relação de Liliana e Zé: «Batalhei muito para ela terminar esta relação»

Dois às 10
Há 18 min

Cláudio Ramos confronta Sandro sobre Liliana: «Se soubesses o segredo dela, continuavas a batalhar para ela terminar?»

Dois às 10
Há 18 min

Sandro comenta a relação de Fábio e Liliana: «O Fábio gosta mesmo da Liliana»

Dois às 10
Há 19 min

Sandro conta como Cristiano Ronaldo reagiu à sua entrada no «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 35 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Talu salva Eva do terror que tem vivido

Novelas
Ontem às 11:17

Exclusivo «A Protegida»: Mariana revela a Laura que Benedita está a morrer

Novelas
4 out, 11:27

«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

Novelas
Ontem às 16:33

«Fomos postas numa jaula»: Sofia Aparício, que ia na Flotilha, faz descrição aterrorizadora do que viveu

Novelas
Há 29 min

«Já tinha a língua afiada...»: Marta Melro encontra relíquia do passado

Novelas
4 out, 08:29

Exclusivo «A Fazenda»: Em vias de perder tudo, Lukenia rapta a mãe de Zuri

Novelas
Há 2h e 33min